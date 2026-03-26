إيرادات وقفة عيد الفطر.. "برشامة" الأول و"سفاح التجمع" في المركز الثالث

احتل الفيلم الكوميدي برشامة والمعروض ضمن موسم عيد الفطر السينمائي لعام 2026، صدارة قائمة شباك التذاكر في دور العرض السينمائي، محققا إيرادا يوم الأربعاء 25 مارس بلغ 4 ملايين و677 ألفا و587 جنيها.

إجمالي إيرادات فيلم برشامة في أسبوع

الفيلم تم طرحه في دور العرض السينمائي يوم الخميس الموافق 19 مارس بالتزامن مع الاحتفال بوقفة عيد الفطر المبارك، ونجح في تحقيق إيرادات مرتفعة، بلغت في أسبوع (7 أيام) 89 مليون و511 ألفا و727 جنيها.

ويتنافس الفيلم على إيرادات شباك التذاكر مع فيلمي "إيجي بست" بطولة سلمى أبو ضيف وأحمد مالك، إخراج مروان عبدالمنعم، "فاميلي بيزنس" بطولة محمد سعد وغادة غادل، إخراج وائل إحسان.

فريق فيلم برشامة

يشارك في بطولة فيلم برشامة، النجوم: هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، مصطفى غريب، حاتم صلاح، باسم سمرة، عارفة عبدالرسول، فاتن سعيد، كمال أبو رية، ميشيل ميلاد، فدوى عابد. تأليف أحمد الزغبي، شيرين دياب، خالد دياب، إنتاج شركتي سكاي ليميت وفيلم سكوير، إخراج خالد دياب.

وتدور أحداث الفيلم في يوم امتحان اللغة العربية في لجنة الثانوية العامة (منازل)، حيث تتشابك مصائر مجموعة من الشخصيات داخل اللجنة، وسط فوضى وغش جماعي، ومحاولات من أهالي الطلاب لمساعدة أبنائهم على الغش بطرق مختلفة، في إطار كوميدي ساخر.

