إيرادات الأفلام الجمعة.. سفاح التجمع يتفوق على فيلم فاميلي بيزنس

كتب : منى الموجي

06:44 م 09/05/2026 تعديل في 06:59 م
    فيلم برشامة
    فيلم برشامة (1)
    فيلم برشامة (4)
    فيلم برشامة
    صناع فيلم برشامة يحتفلون بالعرض الخاص في مدينة جدة (2)
    نجوم فيلم برشامة في حفل ختام مهرجان هوليوود للفيلم العربي
    فيلم برشامة (2)
    فيلم برشامة (3)
    هشام ماجد ومصطفى غريب من العرض الخاص لفيلم برشامة (2)
    هشام ماجد يلتقط الصور التذكارية مع جمهوره في العرض الخاص لفيلم برشامة
    هشام ماجد ومصطفى غريب من العرض الخاص لفيلم برشامة (1)
    فيلم برشامة

تواصل دور العرض السينمائي تقديم 4 أفلام للجمهور تم طرحها الأشهر الماضية، وهي: فيلم إيجي بست، برشامة، فيلم سفاح التجمع وفيلم فاميلي بيزنس، تتنافس على إيرادات شباك التذاكر، وحققت أمس الجمعة 8 مايو، إيرادات بلغت 2 مليون و459 ألفا و812 جنيها، موزعة على النحو التالي..

فيلم برشامة

فاز فيلم برشامة أمس الجمعة بالمركز الأول ضمن قائمة الأفلام المعروضة، وحقق مليونا و861 ألفا و892 جنيها.

فيلم برشامة بطولة: هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، باسم سمرة، مصطفى غريب، حاتم صلاح، كمال أبو رية، عارفة عبدالرسول، ميشيل ميلاد، تأليف أحمد الزغبي، خالد وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.

فيلم إيجي بست

جاء في المركز الثاني فيلم إيجي بست، محققا 279 ألفا و674 جنيها.

إيجي بست يشارك في بطولته: أحمد مالك، سلمى أبو ضيف، مروان بابلو، أحمد عبدالحميد، أحمد الرافعي، ميشيل ميلاد، تأليف أحمد حسني، إخراج مروان عبدالمنعم.

فيلم سفاح التجمع

ذهب المركز الثالث لفيلم "سفاح التجمع" بعد تحقيقه 277 ألفا و582 جنيها.

فيلم سفاح التجمع بطولة: أحمد الفيشاوي، صابرين، جيسيكا حسام الدين، سينتيا خليفة، مريم الجندي، فاتن سعيد، غفران محمد، تأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

فيلم فاميلي بيزنس

وكان المركز الرابع والأخير من نصيب فيلم فاميلي بيزنس والذي حقق 40 ألفا و664 جنيها.

فيلم فاميلي بيزنس يجمع النجمين محمد سعد وغادة عادل، بمشاركة دنيا سامي، محمود عبدالمغني، هيدي كرم، أحمد الرافعي، تأليف ورشة 3 Bros، إخراج وائل إحسان.

