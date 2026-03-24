"سكر".. درة تتألق في أحدث ظهور لها (صور)

"سيكو سيكو" و"جوازة توكسيك".. تعرف على خريطة " أفلام نتفليكس لـ شهر مارس

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة في أحدث ظهور لها (صور)

تصدرت المطربة شيرين عبدالوهاب تريند مواقع التواصل الاجتماعي عقب صدور قرار من محكمة جنح المقطم بحبس شقيقها لمدة 6 أشهر، مع إلزامه بدفع كفالة قدرها 2000 جنيه.

غرامة وحبس شقيق شيرين

وصدر القرار في القضية رقم 1548 لسنة 2026 جنح قسم المقطم على خلفية توجيه المطرب عدة اتهامات بالتعدي عليها وتحطيم محتويات منزلها الكائن في منطقة المقطم.

ووجهت عدة اتهامات إلى شقيق شيرين منها إحداث تلفيات داخل مسكن شقيقته، والتي تم إثباتها في الواقعة.

تفاصيل إحالة واقعة شقيق شيرين عبدالوهاب

يذكر أن جهات التحقيق باشرت إجراءاتها فور تلقي البلاغ المقدم من الفنانة، حيث سارعت إلى التحفظ على الأدلة، وإجراء المعاينات اللازمة لموقع الواقعة، في إطار تحرك سريع لكشف ملابسات الحادث.

وعقب استكمال التحقيقات، تمت إحالة القضية إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكمها في الواقعة، لتضع بذلك حدًا لمسارها القانوني بعد استيفاء جميع الإجراءات.

اقرأ أيضا..



تركي آل الشيخ يمد عرض مسرحية "ماتصغروناش" لـ أكرم حسني بسبب الإقبال الجماهيري

تارا عماد تستمتع برحلتها في جولة نيليلة بأسوان (صور)



