نشر حزب الله اللبناني ملخص عملياته العسكرية التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم السبت، مستخدما أنواعا مختلفة من الأسلحة.

قال حزب الله، إنه دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، والاعتداء على المدنيين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان وارتقاء شهداء وعدد من الجرحى، واستنادا إلى الحق في مقاومة الاحتلال ودحره، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ السبت 9 مايو 2026، 22 بيانا عسكريا وفقا للآتي:

قال الحزب، إنه في تمام الساعة 23:15 استهداف تجمع لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة البيّاضة بصلية صاروخية، وفي الساعة 02:30: استهداف تجمع لآليات جيش العدو الإسرائيلي في بلدة رشاف بقذائف المدفعية.

أضاف أنه في تمام الساعة 03:15: استهداف تجمع لآليات جيش العدو الإسرائيلي في بلدة رشاف بصلية صاروخية، وفي 09:30: استهداف جرافة D9 تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في محيط موقع العبّاد بمحلّقة انقضاضية وتحقيق إصابة مباشرة، وخلال الساعة 09:35: استهداف آلية عسكرية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي عند خلّة الراج في بلدة دير سريان بمحلّقة انقضاضية وتحقيق إصابة مؤكدة.

وأشار إلى أنه في الساعة 09:45: استهداف تجمع لجنود جيش العدو الإسرائيلي عند خلّة الراج في بلدة دير سريان بمحلّقة انقضاضية وتحقيق إصابة مؤكدة، لافتا إلى أنه في الساعة 10:30: تصدى لطائرة مسيرة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في أجواء العباسية بصاروخ أرض جو.

وأكد الحزب أنه بحلول الساعة 10:30: استهداف تجمع لجنود جيش العدو الإسرائيلي قرب موقع مسكاف عام بمحلّقة انقضاضية وتحقيق إصابة مؤكدة، لافتا إلى أنه في تمام الساعة 13:00: استهداف تجمع لجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة رشاف بقذائف المدفعية.

وتابع أنه في تمام الساعة 13:30: استهداف تجمع لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي شرق بلدية الخيام بقذائف المدفعية، لافتا إلى أنه في تمام الساعة 13:40: استهداف تجمع لجنود جيش العدو الإسرائيلي في مهبط مروحيات في مستوطنة شلومي بمحلّقة انقضاضية.

وأوضح أنه في تمام الساعة 14:15: استهداف تجمع لجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة البياضة بقذائف المدفعية، لافتا إلى أنه في تمام الساعة 14:30: استهداف تجمع لجنود جيش العدو الإسرائيلي في موقع جل العلام بمحلّقة انقضاضية.

وقال إنه في تمام الساعة 16:15: استهداف تجمع لجنود جيش العدو الإسرائيلي عند خلّة الراج في بلدة دير سريان بصلية صاروخية، لافتا إلى أنه في تمام الساعة 16:55: استهداف جرافة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في منطقة خلة راج في بلدة دير سريان بمحلّقة انقضاضية وتحقيق إصابة مؤكدة.

وأشار إلى أنه في تمام الساعة 17:00: استهداف دبابة ميركافا في بلدة البياضة بمحلّقة انقضاضية وتحقيق إصابة مؤكدة، لافتا إلى أنه في تمام الساعة 17:30: استهداف هامر اتصالات تابع لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة البياضة بمحلّقتين انقضاضيتين وقد شوهدت تحترق.

وأكد الحزب أنه بحلول الساعة 18:00 تم استهداف تجمع لآليات جيش العدو الإسرائيلي في بلدة طيرحرفا بمحلّقة انقضاضية، مؤكدا أنه خلال الساعة 18:10: استهداف تجمع لآليات جيش العدو الإسرائيلي في بلدة شمع بمحلّقة انقضاضية.

وقال إنه بحلول الساعة 20:15، تم استهداف الموقع المستحدث في نمر الجمل مقابل بلدة علما الشعب الحدودية بسرب من المسيّرات الانقضاضية، مؤكدا أنه بحلول الساعة 20:20 تم استهداف تجمع لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي قرب المسبح في بلدة الناقورة بمسيّرة انقضاضية.

وأضاف أنه بحلول الساعة 20:50 تم استهداف تجمع لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة رشاف بسرب من المسيّرات الانقضاضية.

وأكد حزب الله، أن المقاومة الاسلامية معنية بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولة وشعبا ومقاومة.

من جهته، اعترف الجيش الإسرائيلي بوقوع عدد من الإصابات يوم السبت في صفوفه، بينهم ضابط، جراء مسيّرات "حزب الله" المفخخة.

وفي ظل تبادل الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار، يواصل حزب الله الضغط على القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان.

ومع دخول مسيرات الألياف البصرية المفخخة إلى المعركة، تصاعد القلق داخل إسرائيل من هذا السلاح الذي يتميز بالدقة والقدرة على التخفي وتوجيه ضربات مباشرة، ما أوجد تحديا جديدا للقوات الإسرائيلية رغم بقاء الهدنة قائمة من الناحية الرسمية، وفقا لروسيا اليوم.