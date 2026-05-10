"كان بيلعب بطائرة ورقية".. مصرع طفل سقط من الطابق الرابع في بني سويف

كتب : حمدي سليمان

01:47 ص 10/05/2026

لقي طفل مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع، بمنزل أسرته بقرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، أثناء لهوه بطائرة ورقية.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بسقوط الطفل من ارتفاع شاهق داخل منزله.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، إذ تم نقل الطفل لمحاولة إسعافه، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بالإصابات التي تعرض لها نتيجة السقوط من الطابق الرابع.

قامت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجرى تحرير محضر بالحادث للوقوف على ملابساته.

في سياق متصل، سادت حالة كبيرة من الحزن بين أهالي قرية ميدوم عقب وفاة الطفل، إذ حرص الأهالي على تقديم واجب العزاء والدعاء له بالرحمة والمغفرة، مطالبين بضرورة توعية الأطفال بخطورة اللعب بالقرب من الشرفات والأماكن المرتفعة.

أخبار بني سويف اليوم حادث سقوط طفل مركز الواسطى

