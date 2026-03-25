نسرين طافش في الجيم وهنا الزاهد جريئة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

كشف الفنان حسن أبو الروس عن مجموعة من صور كواليس تصوير فيلم أكشن حديد بمشاركة المغني الأمريكي المغربي الأصل فرينش مونتانا، والمقرر عرضه في السينمات الفترة المقبلة.

ونشر حسن عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام" صورًا من الكواليس، بمشاركة مونتانا وأحمد مجدي وحسام الحسيني.

وكتب حسن، عبر حسابه: "نظرة أولى على انطلاقتي العالمية أخوض تجربة مميزة للغاية إلى جانب فرنش مونتانا، أشياء كبيرة في الطريق، ولا أستطيع الانتظار لمشاركة المزيد من هذه الرحلة معكم، ترقبوا!".

وظهر فرينش مونتانا في الصور مع عدد من أبطال العمل منهم الفنان أحمد السقا، والفنان حسام الحسيني، والتقطوا سويا العديد من الصور التذكارية.

أعمال سينمائية قادمة لـ حسن أبو الروس

وخلال تواجده في مهرجان الجونة الماضي، كشف حسن أ بو الروس عن تصويره فيلمًل جديدًا، بمشاركة الفنانين أحمد داوود وشيرين رضا وباسم سمرة وأمير المصري ومن إخراج محمود كريم.

وأوضح أنه يجسد شخصية "ملاكم ومدرب جيم" خلال أحداث الفيلم، كما أعلن عن مشاركته في فيلم آخر مع الفنان أمير عيد من إخراج محمد ناير.

