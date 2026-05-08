تستعد دور العرض السينمائي لاستقبال أفلام موسم عيد الأضحى المبارك خلال أيام قليلة، وتواصل الفترة الحالية عرض 4 أفلام تم طرحها الأشهر الماضية، وهي: فيلم إيجي بست، برشامة، فيلم سفاح التجمع وفيلم فاميلي بيزنس، تتنافس على إيرادات شباك التذاكر، وحققت أمس الخميس 7 مايو، إيرادات بلغت 2 مليون و536 ألفا و886 جنيها، موزعة على النحو التالي..

فيلم برشامة

احتل فيلم برشامة أمس الخميس المركز الأول ضمن قائمة الأفلام الموجودة بدور العرض السينمائي، وحقق مليونا و950 ألفا و871 جنيها.

فيلم برشامة بطولة: هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، باسم سمرة، مصطفى غريب، حاتم صلاح، كمال أبو رية، عارفة عبدالرسول، ميشيل ميلاد، تأليف أحمد الزغبي، خالد وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.

فيلم إيجي بست

ذهب المركز الثاني لـ فيلم إيجي بست، محققا 301 ألف و774 جنيها.

إيجي بست يشارك في بطولته: أحمد مالك، سلمى أبو ضيف، مروان بابلو، أحمد عبدالحميد، أحمد الرافعي، ميشيل ميلاد، تأليف أحمد حسني، إخراج مروان عبدالمنعم.

فيلم سفاح التجمع

أما المركز الثالث فكان من نصيب فيلم "سفاح التجمع" بعد تحقيقه 241 ألفا و172 جنيها.

فيلم سفاح التجمع بطولة: أحمد الفيشاوي، صابرين، جيسيكا حسام الدين، سينتيا خليفة، مريم الجندي، فاتن سعيد، غفران محمد، تأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

فيلم فاميلي بيزنس

وحصل على المركز الرابع فيلم فاميلي بيزنس والذي حقق 43 ألفا و123 جنيها.

فيلم فاميلي بيزنس يجمع النجمين محمد سعد وغادة عادل، بمشاركة دنيا سامي، محمود عبدالمغني، هيدي كرم، أحمد الرافعي، تأليف ورشة 3 Bros، إخراج وائل إحسان.

