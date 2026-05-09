حالة من الذعر والقلق انتابت الملايين حول العالم، بعد ظهور فيروس جديد تحت مسمى "هانتا" وسط مخاوف من انتشاره على غرار فيروس كورونا.

وعلى الرغم من طمأنة منظمة الصحة العالمية حول عدم انتشار الفيروس بشكل كبير مع اتباع الإجراءات الإحترازية، إلا أن مازال هناك تخوفات من انتشار الفيروس على نطاق عالمي.

وناقشت السينما العالمية موضوع تفشي الفيروسات والأوبئة بالعديد من الأفلام التي أثارت جدلا وقت عرضها، حتى أن بعض هذه الأفلام توقعت تفشي فيروسات قبل حدوثها بسنوات.

وخلال هذا التقرير أفلام ناقشت فكرة تفشي الفيروسات والأوبئة:

1- Contagion "العدوى"

الفيلم إنتاج عام 2011 ويعد من أبرز الأفلام التي ناقشت تفشي الفيروسات، إذ تدور أحداث الفيلم حول تفشي فيروس مميت ويقضي على الملايين من لابشر، وسط محاولات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على إيجاد علاج، لنكتشف في النهاية أن السبب وراء تفشي الفيروس هو خفاش ناقل للمرض كان السبب وراء الجائحة، وأثار الفيلم جدلا كبيرا بعدها بسنوات وبالتحديد عام 2019 عندما بدأ فيروس كورونا في الإنتشار.

2- Outbreak "التفشي"

الفيلم إنتاج عام 1995، وتدور أحداثه حول مكافحة فريق من أطباء الجيش لإيجاد علاج لفيروس موتابا القاتل الذي انتقل من أفريقيا إلى أمريكا الشمالية بواسطة قرد كابوشين أبيض الرأس، وانتشاره بسرعة في جميع أنحاء بلدة صغيرة في كاليفورنيا، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا وقت عرضه بإيرادات عالمية بلغت 189 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 50 مليون فقط.

3- Pandemic (جائحة)

الفيلم إنتاج عام 2016، وتدور أحداثه حول طبيبة تسافر من نيويورك مع فريقها إلى لوس أنجلوس للعثور على ناجين من جائحة عالمية، وسط العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة.

4- Virus "فيروس"

الفيلم إنتاج عام 1995، وتدور أحداثه حول طبيبة تسابق الزمن لوقف انتشار وباء فتاك في المدن الأمريكية الكبرى. وبينما تحقق في أصل الفيروس، تكشف عن مؤامرة مروعة مرتبطة بالمؤسسة الطبية نفسها.

5- Rats: Night of Terror (فئران: ليلة الرعب)

الفيلم إنتاج عام 1984، وتدور أحداثه بعد نهاية العالم، إذ يعيش معظم البشر تحت الأرض، وتعثر مجموعة من سكان السطح على مختبر مهجور كان يحاول إعادة الحياة إلى سطح الأرض، لكن المكان اجتاحته الفئران الشرسة>

6- Blindness (العمى)

الفيلم إنتاج عام 2008، وتدور أحداثه حول تفشي فيروس غامض يصيب الناس بالعمى بشكل مفاجئ وسط العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة.

