كتبت- منى الموجي:

في إطار الاحتفاء بمئوية يوسف شاهين، يشارك فيلم "الحياة بعد سهام" للمخرج نمير عبدالمسيح في الاحتفالية التي يقيمها معهد العالم العربي بباريس ضمن برنامج استثنائي يمتد عدة أيام، يجمع بين العروض السينمائية والطاولات المستديرة، لاستعادة مشوار أحد أبرز رموز السينما العربية، ويعرض الفيلم يوم الخميس 22 يناير الجاري.

تأتي مشاركة الفيلم في المئوية بسبب استعانة نمير بعدة مشاهد من فيلمي "عودة الابن الضال" و"فجر يوم جديد" للمخرج الكبير الراحل يوسف شاهين، إذ رأى أن أفلامه تعكس تاريخ 60 سنة من مصر، وتعد تأريخا لها من الخمسينات حتى بدايات الألفية الجديدة، إذ قدّم أفلاما عن (السد العالي) و(النكسة) ووفاة عبدالناصر، وغيرها من الأحداث التي شهدتها مصر، إلى جانب إيمانه بأن الموسيقى التصويرية في أفلام شاهين تلامس روح فيلمه، وحكيه عن والديه، وتعبر عن زمنهما.

وقال نمير في بيان صحفي "يوسف شاهين أحد أهم صناع السينما العربية الذين جمعوا بين الهم الشخصي والقضايا العامة في لغة بصرية مدهشة، وتعجبني فيه جرأته، وقدرته على تحويل السينما إلى وسيلة لفهم الذات والمجتمع، فكان حضوره في الفيلم بمثابة تحية لروحه".

ويشير نمير "أحب سينما يوسف شاهين، وقد قابلته مرة واحدة وعمري 18 عاماً، حين جئت خصيصاً من فرنسا خلال تصويره فيلم (المصير)، وتمنيت أن أكون أحد المساعدين بالفيلم، حيث كنت أدرس السينما بفرنسا، لكن الفرصة لم تكن متاحة"، وأَضاف عن استخدام مشاهد ليوسف شاهين في فيلمه قائلا "استخدامها فكرة خطرت لي أثناء مرحلة المونتاج، فالسينما هي ذاكرتنا جميعا نستطيع من خلالها رؤية واستعادة حياتنا، فذاكرتنا تتشكل من علاقتنا بأهلنا وبالسينما، وعندما أفكر في فترة الستينيات، لا أعرف ماذا حدث فيها على وجه الخصوص؛ فأنا لم أعش في تلك الفترة، ولكن من كلام والدي كنتُ أتذكر المشاهد التي رأيتُ بها هذا المُعادل البصري، فلقد أصبحت السينما بديلاً للواقع أو الذاكرة، فالسينما قامت ببناء أفلامًا محفورةً في الذاكرة، فلقد حوّلت والدي ووالدتي من خلالها إلى أبطال أفلام يوسف شاهين بطريقة شاعرية".

تدور أحداث الفيلم بعد رحيل سهام، حيث لم يستطع نمير أن يستوعب أنها غادرت إلى الأبد، ففي نظره، الأم خالدة، وهكذا شرع في البحث في تاريخ عائلته بين مصر وفرنسا، وتتشابك هذه الرحلة مع سينما يوسف شاهين، لتروي قصة مفعمة بالحب.

فيلم الحياة بعد سهام إخراج وتأليف نمير عبدالمسيح، وشارك في بطولته مع سهام عبدالمسيح ووجيه عبدالمسيح ونرمين عبدالمسيح، تصوير نيكولا دوشين، وصوت رومان ديمـني، مونتاج بنوا ألافوان وإيمانويل مانزانو، وموسيقى كلوفيس شنايدر، إنتاج عويضة فيلم بالشراكة مع كاميل لاميل وLes Films D’ici، وريد ستار وأمباينت فيلم.