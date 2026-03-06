يواصل السيناريست والمخرج محمد صلاح العزب الترويج لفيلم "سفاح التجمع" بطولة الفنان أحمد الفيشاوي استعدادا لعرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

ونشر محمد صلاح العزب، صورة جديدة من كواليس التصوير عبر صفحته على "فيسبوك"، وكانت الصورة لقدم كتب عليها بواسطة وشم "العائلة تأتي أولا".

وعلق محمد صلاح العزب على الصورة، قائلا: "بدء العد التنازلي لعرض فيلم سفاح التجمع في السينمات، جاهزين؟".

كواليس فيلم "سفاح التجمع"

تدور أحداث الفيلم في إطار الجريمة والإثارة، إذ يتناول قصة قاتل متسلسل يُدعى كريم، نشأ وحيدًا يبحث عن ذاته، فوجد ضالته في عصيان عائلته، وبعد سنوات يقيم علاقة مع فتاة جميلة ويبدأ سلسلة جرائم قتل لعدد من النساء.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد الفيشاوي، صابرين، فاتن سعيد، اية سليم، تأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

محمد صلاح العزب ينافس في رمضان 2026 بمسلسل "الكينج"

يعرض للسيناريست محمد صلاح العزب مسلسل "الكينج" بطولة الفنان محمد إمام ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث مسلسل "الكينج" حول حمزة الذي يجد نفسه في مواجهة قدر لم يخطط له، إذ يتحول من مجرد شيال يصارع لقمة العيش إلى رجل أعمال تطارده شبكة عصابات دولية.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من حنان مطاوع، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، عمرو عبد الجليل، تأليف محمد صلاح العزب وشارك في الكتابة أحمد رمزي، إخراج شيرين عادل.

اقرأ أيضا:

مسلسل "اتنين غيرنا" الأكثر مشاهدة في "watch it" بالنصف الأول من رمضان

شمس البارودي تعلق على إعادة عرض مسلسلات حسن يوسف: في ميزان حسنات حبيبي