إعلان

محمد صلاح العزب يروج لفيلم "سفاح التجمع" استعدادا لعرضه بالسينمات

كتب : مروان الطيب

02:12 ص 06/03/2026

محمد صلاح العزب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يواصل السيناريست والمخرج محمد صلاح العزب الترويج لفيلم "سفاح التجمع" بطولة الفنان أحمد الفيشاوي استعدادا لعرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

ونشر محمد صلاح العزب، صورة جديدة من كواليس التصوير عبر صفحته على "فيسبوك"، وكانت الصورة لقدم كتب عليها بواسطة وشم "العائلة تأتي أولا".
وعلق محمد صلاح العزب على الصورة، قائلا: "بدء العد التنازلي لعرض فيلم سفاح التجمع في السينمات، جاهزين؟".

كواليس فيلم "سفاح التجمع"

تدور أحداث الفيلم في إطار الجريمة والإثارة، إذ يتناول قصة قاتل متسلسل يُدعى كريم، نشأ وحيدًا يبحث عن ذاته، فوجد ضالته في عصيان عائلته، وبعد سنوات يقيم علاقة مع فتاة جميلة ويبدأ سلسلة جرائم قتل لعدد من النساء.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد الفيشاوي، صابرين، فاتن سعيد، اية سليم، تأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

محمد صلاح العزب ينافس في رمضان 2026 بمسلسل "الكينج"

يعرض للسيناريست محمد صلاح العزب مسلسل "الكينج" بطولة الفنان محمد إمام ضمن موسم دراما رمضان 2026.
تدور أحداث مسلسل "الكينج" حول حمزة الذي يجد نفسه في مواجهة قدر لم يخطط له، إذ يتحول من مجرد شيال يصارع لقمة العيش إلى رجل أعمال تطارده شبكة عصابات دولية.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من حنان مطاوع، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، عمرو عبد الجليل، تأليف محمد صلاح العزب وشارك في الكتابة أحمد رمزي، إخراج شيرين عادل.

محمد صلاح العزب يروج لفيلم سفاح التجمع

اقرأ أيضا:

مسلسل "اتنين غيرنا" الأكثر مشاهدة في "watch it" بالنصف الأول من رمضان

شمس البارودي تعلق على إعادة عرض مسلسلات حسن يوسف: في ميزان حسنات حبيبي

محمد صلاح العزب مسلسل الكينج سفاح التجمع

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

القوات الإيرانية تعلن مضيق هرمز غير آمن وتتوعد بأسلحة جديدة
شئون عربية و دولية

القوات الإيرانية تعلن مضيق هرمز غير آمن وتتوعد بأسلحة جديدة
الخبير الاقتصادي د. حسن الصادي يحذر: من يستثمر في العقار هو "واهم"
مصراوى TV

الخبير الاقتصادي د. حسن الصادي يحذر: من يستثمر في العقار هو "واهم"
رسالة إمام عاشور لجمهور الأهلي بعد الفوز على المقاولون العرب
رياضة محلية

رسالة إمام عاشور لجمهور الأهلي بعد الفوز على المقاولون العرب

"الدفاع السعودية" تعلن اعتراض مسيّرات وصاروخ كروز شرقي الرياض والخرج
شئون عربية و دولية

"الدفاع السعودية" تعلن اعتراض مسيّرات وصاروخ كروز شرقي الرياض والخرج
مفاجأة صادمة.. هل يحق للأهلي الاستئناف على قرار منع الجماهير؟
رياضة محلية

مفاجأة صادمة.. هل يحق للأهلي الاستئناف على قرار منع الجماهير؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"الهدف القادم".. ترامب يكشف وجهته المقبلة بعد حسم الصراع مع إيران
"الحبتور" في رسالة لاذعة لترامب: من أعطاك الحق لزج منطقتنا بالحرب؟
السيسي يوجه بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
السيسي: استمرار الحرب له ضريبة كبيرة ونحاول وقفها بجهود مخلصة