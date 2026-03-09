يواصل السيناريست والمخرج محمد صلاح العزب الترويج لفيلم "سفاح التجمع" استعدادا لعرضه ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2026.

نشر محمد صلاح العزب صورة جديدة من كواليس التصوير عبر صفحته على "فيسبوك"، ظهر خلالها مع الفنان أحمد الفيشاوي بأحد المشاهد، وكتب: "طريقة عمل السفاح".

كواليس فيلم "سفاح التجمع"

تدور أحداث الفيلم في إطار الجريمة والإثارة، حول قصة حقيقية أثارت الرأي العام في مصر، إذ يتناول جرائم ارتكبها شخص ضد عدد من الفتيات، وكيف تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف خيوط القضية والوصول إلى مرتكبها.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد الفيشاوي، فاتن سعيد، آية سليم، تأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

محمد صلاح العزب يشارك بمسلسل "الكينج" في رمضان 2026

يعرض للسيناريست محمد صلاح العزب مسلسل "الكينج" بطولة الفنان محمد إمام ويعرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث مسلسل "الكينج" حول حمزة الذي يجد نفسه في مواجهة قدر لم يخطط له، ويشارك ببطولة العمل: حنان مطاوع، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، عمرو عبدالجليل، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

اقرأ أيضا:

بعد نفي شائعة الغيبوبة.. تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر في العناية المركزة





الناقدة ماجدة خيرالله تهاجم هاجر أحمد ومخرجة "أب ولكن" وتلوم فراج



