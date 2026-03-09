إعلان

محمد صلاح العزب في كواليس تصوير فيلم "سفاح التجمع"

كتب : مروان الطيب

11:18 م 09/03/2026 تعديل في 11:18 م

السيناريست والمخرج محمد صلاح العزب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يواصل السيناريست والمخرج محمد صلاح العزب الترويج لفيلم "سفاح التجمع" استعدادا لعرضه ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2026.

نشر محمد صلاح العزب صورة جديدة من كواليس التصوير عبر صفحته على "فيسبوك"، ظهر خلالها مع الفنان أحمد الفيشاوي بأحد المشاهد، وكتب: "طريقة عمل السفاح".

كواليس فيلم "سفاح التجمع"

تدور أحداث الفيلم في إطار الجريمة والإثارة، حول قصة حقيقية أثارت الرأي العام في مصر، إذ يتناول جرائم ارتكبها شخص ضد عدد من الفتيات، وكيف تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف خيوط القضية والوصول إلى مرتكبها.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد الفيشاوي، فاتن سعيد، آية سليم، تأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

محمد صلاح العزب يشارك بمسلسل "الكينج" في رمضان 2026

يعرض للسيناريست محمد صلاح العزب مسلسل "الكينج" بطولة الفنان محمد إمام ويعرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث مسلسل "الكينج" حول حمزة الذي يجد نفسه في مواجهة قدر لم يخطط له، ويشارك ببطولة العمل: حنان مطاوع، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، عمرو عبدالجليل، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

محمد صلاح العزب

اقرأ أيضا:

بعد نفي شائعة الغيبوبة.. تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر في العناية المركزة

الناقدة ماجدة خيرالله تهاجم هاجر أحمد ومخرجة "أب ولكن" وتلوم فراج

سفاح التجمع أفلام عيد الفطر 2026 أحمد الفيشاوي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"لم تكن جيدة".. ياسر إبراهيم يتحدث عن علاقة كولر مع لاعبي الأهلي قبل رحيله
أخبار وتقارير

"لم تكن جيدة".. ياسر إبراهيم يتحدث عن علاقة كولر مع لاعبي الأهلي قبل رحيله
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الثلاثاء
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الثلاثاء

في رمضان.. 6 طرق فعالة للحفاظ على صحة المرارة
رمضان ستايل

في رمضان.. 6 طرق فعالة للحفاظ على صحة المرارة
75 للمرج والتاكسي 13 جنيها.. محافظ السويس يتعمد تعريفة الأجرة بعد زيادة
أخبار المحافظات

75 للمرج والتاكسي 13 جنيها.. محافظ السويس يتعمد تعريفة الأجرة بعد زيادة
نبأ سار من الترجي التونسي لجماهيره قبل مواجهة الأهلي
رياضة محلية

نبأ سار من الترجي التونسي لجماهيره قبل مواجهة الأهلي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

حرب إيران في يومها العاشر: ترامب يتوقع النهاية.. وبوتين يتدخل بمقترح وأزمة بين إسرائيل وواشنطن
من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين
ليلة 21 رمضان بدأت في السعودية وغداً في مصر.. هل تختلف ليلة القدر باختلاف المطالع؟