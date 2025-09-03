يدخل عالم تجارة الأعضاء.. "حتة مني" عمل جديد يجمع محمد ممدوح وعلي صبحي

كتبت- منى الموجي:

أعلنت شركة "سي سينما برودكشنز" عن الاستعداد لبدء تصوير فيلمها الجديد "حتة مني" من بطولة النجم محمد ممدوح والنجم علي صبحي ومن إخراج مريم أحمدي ومن تأليف أحمد عماد بعد الانتهاء من كتابة السيناريو والتي استمرت أكثر من سنة في مراحل التطوير .

ويدور "حتة مني" حول أب يمر بأزمة مالية ويتعرض لحادث غريب أثناء رحلته مع سمسار الذي عرض عليه بيع كليته، ليدخل عالم تجارة الأعضاء في إطار تشويقي كوميدي، الفيلم من بطولة محمد ممدوح وعلي صبحي ومن إخراج مريم أحمدي ومن تأليف أحمد عماد، وإنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.

آخر أعمال شركة سي سينما برودكشنز، كان فيلم "٦ أيام" الذي حقق نجاحًا كبيرًا على المستوى النقدي بجانب نجاحه في شباك التذاكر وخصوصًا بعد عرضه على إحدى المنصات، كما حقق فيلم الهوى سلطان نجاحًا كبيرَا على مستوى الإيرادات.