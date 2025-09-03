إعلان

يدخل عالم تجارة الأعضاء.. "حتة مني" عمل جديد يجمع محمد ممدوح وعلي صبحي

06:57 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الاستعداد لبدء تصوير فيلم حتة مني
  • عرض 3 صورة
    الاستعداد لبدء تصوير فيلم حتة مني
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منى الموجي:

أعلنت شركة "سي سينما برودكشنز" عن الاستعداد لبدء تصوير فيلمها الجديد "حتة مني" من بطولة النجم محمد ممدوح والنجم علي صبحي ومن إخراج مريم أحمدي ومن تأليف أحمد عماد بعد الانتهاء من كتابة السيناريو والتي استمرت أكثر من سنة في مراحل التطوير .

ويدور "حتة مني" حول أب يمر بأزمة مالية ويتعرض لحادث غريب أثناء رحلته مع سمسار الذي عرض عليه بيع كليته، ليدخل عالم تجارة الأعضاء في إطار تشويقي كوميدي، الفيلم من بطولة محمد ممدوح وعلي صبحي ومن إخراج مريم أحمدي ومن تأليف أحمد عماد، وإنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.

آخر أعمال شركة سي سينما برودكشنز، كان فيلم "٦ أيام" الذي حقق نجاحًا كبيرًا على المستوى النقدي بجانب نجاحه في شباك التذاكر وخصوصًا بعد عرضه على إحدى المنصات، كما حقق فيلم الهوى سلطان نجاحًا كبيرَا على مستوى الإيرادات.

بدء تصوير فيلم حتة مني فيلم بدء تصوير فيلم شركة سي سينما برودكشنز فيلم حتة مني بطولة محمد ممدوح
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الإيجار القديم.. الإسكان: إطلاق منصة إلكترونية جديدة لتلقي طلبات السكن البديل
تأييد ودعاء.. ماذا قال شيخ الأزهر للرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية؟
موعد إعلان رئيس الجمهورية أسماء المعينين في مجلس الشيوخ