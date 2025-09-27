من قلب الأقصر..نور النبوي يكشف عن بدء تصوير فيلم "كان يا ما كان"

كشف الفنان نور النبوي عن بدء العملية الإنتاجية لفيلمه الجديد "كان يا ماكان"، وذلك عبر حسابه على انستجرام.

نشر نور النبوي صور من كواليس التصوير، ظهر في إحداها مع كلاكيت الفيلم، إلى جانب صور أخرى مع فريق العمل.

وكتب نور النبوي: "بسم الله..بدأنا تصوير فيلم كان ياما كان فى أحلى مدن العالم الأقصر، فيلم بيتعمل من القلب ويارب يوصل للقلب، متشرف بالشغل مع كل الأساتذة ممثلين العمل و يارب الفيلم يعجبكم، كان ياما كان، إنتاج الأستاذ أحمد بدوي، تأليف الأستاذ إياد صالح، إخراج الأستاذ أحمد عماد".

وعلى جانب الدراما التلفزيونية كانت آخر مشاركات نور النبوي بمسلسل "6 شهور" عام 2024.

يذكر أن آخر مشاركات نور النبوي على شاشة السينما بفيلم "الحريفة 2 الريمونتادا" وعرض نهاية العام الماضي.

