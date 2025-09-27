إعلان

من قلب الأقصر..نور النبوي يكشف عن بدء تصوير فيلم "كان يا ما كان"

كتب- مروان الطيب:

10:00 ص 27/09/2025
    نور النبوي من كواليس فيلمه الجديد
    نور النبوي من كواليس فيلمه الجديد
    نور النبوي من كواليس فيلمه الجديد
    نور النبوي من كواليس فيلمه الجديد
    نور النبوي من كواليس فيلمه الجديد

كشف الفنان نور النبوي عن بدء العملية الإنتاجية لفيلمه الجديد "كان يا ماكان"، وذلك عبر حسابه على انستجرام.

نشر نور النبوي صور من كواليس التصوير، ظهر في إحداها مع كلاكيت الفيلم، إلى جانب صور أخرى مع فريق العمل.

وكتب نور النبوي: "بسم الله..بدأنا تصوير فيلم كان ياما كان فى أحلى مدن العالم الأقصر، فيلم بيتعمل من القلب ويارب يوصل للقلب، متشرف بالشغل مع كل الأساتذة ممثلين العمل و يارب الفيلم يعجبكم، كان ياما كان، إنتاج الأستاذ أحمد بدوي، تأليف الأستاذ إياد صالح، إخراج الأستاذ أحمد عماد".

وعلى جانب الدراما التلفزيونية كانت آخر مشاركات نور النبوي بمسلسل "6 شهور" عام 2024.

يذكر أن آخر مشاركات نور النبوي على شاشة السينما بفيلم "الحريفة 2 الريمونتادا" وعرض نهاية العام الماضي.

نور النبوي كان يا ما كان تصوير فيلم

