بطولة يوسف عثمان.. "قصة الخريف" يشارك في مهرجان الإسكندرية السينمائي

إيرادات الأحد.. "درويش" الأول و"ماما وبابا" في المركز الرابع

كتب- منى الموجي:

أعلن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، عن مشاركة الفيلم المصري "قصة الخريف" في دورته الـ 41 والمقرر إقامتها خلال الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر المقبل.

وينافس الفيلم في مسابقتي "الفيلم العربي" و"الفيلم المصري"، ويشارك في بطولة فيلم "قصة الخريف": يوسف عثمان، بثينة حجار، أشرف مهدي، عماد إسماعيل، ماري جرجس، ندى الشاذلي، سحر أبو العز، كارول العقاد، جودة رياض، هبة قناوي، وكريستين مجدي، تصميم ملابس أفنان زكريا غزالة، مدير تصوير محمود لطفي، إشراف فني وديكور ياسر الحسيني، تصحيح ألوان عطية أمين، مهندس صوت مهاب عز، مصمم صوت ومكساج محمد صلاح، موسيقى تصويرية يوسف صادق.

الفيلم هو العمل الروائي الطويل الأول للمؤلف والمخرج كريم مكرم بعد إخراجه أفلام قصيرة وتسجيلية شاركت بمهرجانات محلية ودولية، يطرح الفيلم فكرة الاغتراب والوحدة لعدة شخصيات من طبقات اجتماعية مختلفة، واستغرق العمل على فيلم "قصة الخريف" للخروج للنور 7 سنوات