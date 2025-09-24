إعلان

مايان السيد تنتظر عرض 4 أفلام سينمائية تشارك في بطولتها

منى الموجي

09:32 م 24/09/2025
    الفنانة الشابة مايان السيد

كتبت- منى الموجي:

تعيش الفنانة الشابة مايان السيد حالة من الانتعاشة الفنية، إذ تستعد للظهور في أربعة أعمال سينمائية جديدة من المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.

وتشارك مايان في الجزء الثاني من فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" الذي تدور قصتها فيه مع الفنان حسن مالك، والمقرر طرحه في دور العرض يوم 8 أكتوبر المقبل.

كما تشارك في فيلم "كولونيا" بطولة أحمد مالك، والذي سيُعرض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وتخوض أيضًا البطولة في فيلم "ولنا في الخيال حب" أمام أحمد السعدني وعمر زريق، والمقرر عرضه في المهرجان نفسه.

أما فيلمها الرابع فهو "قصر الباشا" أمام أحمد حاتم، والذي من المنتظر طرحه بدور العرض السينمائي قبل نهاية العام الجاري.

جدير بالذكر أن مايان السيد عرض لها في رمضان 2025، مسلسل نص الشعب اسمه محمد بطولة عصام عمر، تأليف محمد رجاء، إخراج عبدالعزيز النجار.

الفنانة الشابة مايان السيد انتعاشة فنية للفنانة مايان السيد مايان السيد في فيلم كولونيا

