"يانجو بلاي" تكشف عن عرض "السلم والثعبان 2" في عيد الفطر

كتب : مروان الطيب

09:50 م 13/03/2026

السلم والثعبان

كشفت "يانجو بلاي" عن عرض فيلم "السلم والثعبان: لعب عيال" على منصتها بموسم عيد الفطر 2026.
نشرت منصة "يانجو بلاي" عدد من بوسترات الفيلم عبر صفحته على "فيسبوك" وكتبت: " السلم كان نظرة والثعبان كان حب، فيلم السلم والثعبان لعب عيال فيلم العيد، حصريًا على يانجو بلاي".

كواليس فيلم "السلم والثعبان: لعب عيال"

عرض فيلم "السلم والثعبان: لعب عيال" بشهر نوفمبر 2025، ويعد بمثابة الجزء الثاني لفيلم "السلم والثعبان" الذي عرض عام 2001، وشارك ببطولته مجموعة من نجوم السينما المصرية هم هاني سلامة، أحمد حلمي، حلا شيحة، وحقق الفيلم نجاحا جماهيريا كبيرا.
تدور أحداث "السلم والثعبان: لعب عيال" حول أحمد و ملك، اللذان تتحول علاقتهما من مجرد إعجاب إلى حب متبادل، فيسعى كل منهما إلى إبهار الآخر بشخصيته وتصرفاته، على أمل أن تستمر قصة حبهما إلى الأبد وتصمد أمام جميع التحديات.

وشاركك ببطولة الفيلم كل من عمرو يوسف، أسماء جلال/ ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، قصة طارق العريان، تأليف أحمد حسني، إخراج طارق العريان.

منصة "يانجو بلاي"

نجحت منصة "يانجو بلاي" خلال فترة قصيرة، من وضع اسمها ضمن أهم المنصات الرقمية وتعرض عدد من الأعمال السينمائية الحصرية فور عرضها بدور العرض السينمائي، وتحقق هذه الأفلام نجاحا كبيرا على المنصة ونسب مشاهدات مرتفعة وكان أبرز هذه الأفلام مؤخرا فيلم "السادة الأفاضل" الذي شارك ببطولته نخبة من نجوم السينما المصرية هم بيومي فؤاد، محمد ممدوح، طارق الدسوقي، أشرف عبد الباقي، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج كريم الشناوي.

44

