إعلان

أحمد الفيشاوي بقناع مرعب في البوستر الرسمي لـ فيلم سفاح التجمع (صورة)

كتب : معتز عباس

11:15 م 15/03/2026

كلاكيت فيلم سفاح التجمع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طرح المنتج أحمد السبكي البوستر الرسمي لفيلم "سفاح التجمع" بطولة النجم أحمد الفيشاوي، والمقرر عرضه في جميع سينمات مصر بعيد الفطر المبارك 2026.

ونشر السبكي بوستر الفيلم الذي حمل عنوان "اعترافات.. سفاح التجمع"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وروج السبكي للمسلسل، وكتبت: "البوستر الرسمي لفيلم سفاح التجمع مستوحى من أحداث حقيقية .. فيلم عيد الفطر بجميع سينمات مصر ".

تفاصيل بوستر فيلم سفاح التجمع

يظهر في بوستر فيلم سفاح التجمع طابع تشويقي مظلم يعكس أجواء الرعب والغموض في العمل، حيث يتصدر البوستر الفنان أحمد الفيشاوي مرتدي قناعًا أبيض مخيفًا يخفي ملامح وجهه، مع جاكيت جلدي داكن، ويقف وسط غابة مظلمة تتشابك فيها الأشجار تحت ضوء القمر، ما يضفي إحساسًا بالغموض والتوتر.
كواليس فيلم "سفاح التجمع"

تظهر على القناع بقع دماء، بينما يمسك السفاح بسلسلة حديدية في يده، وفي مقدمة الصورة تظهر فتاة من الخلف تمد يدها نحوه وقد بدت عليها آثار دماء، ما يوحي بوجود ضحية.

أحداث فيلم سفاح التجمع

تدور أحداث فيلم سفاح التجمع، في إطار الجريمة والإثارة، حول قصة حقيقية أثارت الرأي العام في مصر، إذ يتناول جرائم ارتكبها شخص ضد عدد من الفتيات، وكيف تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف خيوط القضية والوصول إلى مرتكبها.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد الفيشاوي، صابرين، فاتن سعيد، اية سليم، تأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

بوستر مسلسل سفاح التجمع

فيلم سفاح التجمع أفلام العيد احمد الفيشاوي

أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

