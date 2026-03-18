كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص في محافظة البحيرة.

ونجحت الأجهزة الأمنية في رصد التحركات العنيفة وتحديد هوية الجناة والقبض عليهم فوراً لفرض الانضباط المروري وحماية الأرواح بكافة المحافظات بفعالية تامة لردع المخالفين وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للقيادة الآمنة في الميادين بصفة دورية.

وجاء وفق بيان للوزارة، أن التحريات مكنت مديرية أمن البحيرة من تحديد وضبط طرفي المشاجرة التي وقعت بمركز بدر بتاريخ 14 مارس الجاري. تبين أن النزاع نشب بين طرف أول يقود سيارة ربع نقل منتهية التراخيص، وطرف ثان يضم قائد دراجة نارية بدون لوحات معدنية ومرافقه، حيث اعترف المتهمون بالتعدي على بعضهم بالضرب نتيجة خلافات حول أولوية المرور في الطريق.

جرى التحفظ على السيارة والدراجة النارية المستخدمتين في الواقعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائقين.



