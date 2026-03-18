روسيا تدين استهداف محيط محطة بوشهر النووية وتحذر من مخاطر إشعاعية

كتب : وكالات

04:47 م 18/03/2026

علم روسيا

نددت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، بالضربة التي استهدفت محيط محطة بوشهر النووية في إيران، مؤكدة أن المقذوف سقط على بعد أمتار قليلة من إحدى الوحدات التشغيلية داخل الموقع.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي، إن موسكو تدين الهجوم الذي طال المنطقة الداخلية للمحطة، معتبرة أنه تصرف "غير مسؤول وغير مقبول"، لما ينطوي عليه من مخاطر إشعاعية جسيمة على المنطقة.

وحذرت زاخاروفا من أن استهداف منشآت نووية خلال النزاع الدائر في الشرق الأوسط قد يفضي إلى عواقب خطيرة وغير محسوبة، داعية الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية.

وكانت روسيا وإيران قد أعلنتا، مساء الثلاثاء، تعرض محطة بوشهر لهجوم بمقذوف، ما أثار مخاوف من احتمال وقوع حادث إشعاعي، غير أن موسكو وطهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت عدم تسجيل أي تسرب إشعاعي.

ونقلت وكالة "تاس" عن المدير التنفيذي لشركة "روساتوم" أليكسي ليخاتشيف قوله إن الضربة أصابت منطقة مجاورة لمبنى خدمة القياس داخل المحطة، وانتهى مسارها قرب وحدة التشغيل، من دون وقوع إصابات بين العاملين أو تغير في مستويات الإشعاع.

وأشار ليخاتشيف إلى أن 480 مواطناً روسياً ما زالوا موجودين في المحطة، مؤكداً أن السلطات تستعد لتنفيذ عمليات إجلاء جديدة إذا لزم الأمر.

من جانبها، قالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو أضرار فنية أو مادية، مؤكدة أن جميع أجزاء المحطة ما زالت سليمة.

كما ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها أُبلغت من الجانب الإيراني بأن المقذوف الذي أصاب منشآت بوشهر مساء الثلاثاء لم يتسبب في أضرار داخل المحطة أو إصابات بين الموظفين، فيما جدد مديرها العام رافائيل غروسي دعوته إلى ضبط النفس لتفادي خطر وقوع حادث نووي.

فيديو قد يعجبك



مواعيد غلق المولات وإنارة الطرق.. قرارات حكومية جديدة لمواجهة تداعيات الحرب
مواعيد غلق المولات وإنارة الطرق.. قرارات حكومية جديدة لمواجهة تداعيات الحرب
وأد الفتنة والتصدي لمحاولات الوقيعة بين مصر والدول العربية.. بيان موحد
بعد استهدافها.. مخاوف من تسرب إشعاعي في محطة بوشهر النووية
بحضور رانيا يوسف وفرح الزاهد.. غادة طلعت تنشر صورًا من حفل سحور داليا مصطفى
مدبولي: ندرس تطبيق العمل عن بُعد "يومًا أو يومين" للعاملين بالحكومة
الجمعة والسبت.. تحديد عيد الفطر رسميًا في دولتين