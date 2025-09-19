فيلم كمين ينافس في مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الجونة السينمائي

كتبت- منى الموجي:

ينافس الفيلم الأردني القصير كمين للمخرجة ياسمينا كراجه بمسابقة الأفلام القصيرة بالدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي (16 - 24 أكتوبر)، ويشهد عرضه الأول بالعالم العربي، بعد أن شهد عرضه العالمي الأول بالدورة الخمسين من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي.

تدور قصة الفيلم في عمّان حيث يغزو نادٍ لموسيقى التكنو شوارع وسط المدينة، مُغرقًا حيًا محافظًا بأصوات جهير قوية ووجوه غريبة. تصل جنى، وقد استعادت صحوتها مؤخرًا، تُصارع مشاعرها. بينما يراقبها حسن من سطح منزل عائلته، مُترقبًا لقاءً طال انتظاره.

بدأت فكرة فيلم كمين -حسب بيان صحفي صادر عن الجهة الموزعة له- في ليلة صيفية بعمّان، عندما حضرت المخرجة ياسمينا كراجه فعالية تكنو مؤقتة أُقيمت في أحد أقدم مطاعم وسط البلد. كان هذا الحدث، الذي نسقه فنانون محليون، امتدادًا لظاهرة "pop-up" المتزايدة: حفلات تكنو تُقام في أحياء تقليدية ومحافظة، مضيفة سحرًا بصريًا وإثارة جدلية في آن واحد. بالنسبة للبعض، كانت هذه الحفلات محاولة لاستعادة المساحات وتخيل المدينة من جديد؛ وللبعض الآخر، كانت علامة على تغريب المكان.

في تلك الليلة، لاحظت المخرجة خمسة شبان يراقبونهم من سطح مبنى مقابل. كان المبنى، الذي كان فيما مضى مركزًا لساعات، قد تحول إلى سكن/فندق منخفض التكلفة، وبقيت لافتته الأصلية شاهدة على حي طواه النسيان. وبينما كانوا يرقصون، كان الشبان يراقبونهم، وسرعان ما أصبح الراقصون هم من يراقبون الشبان. في تلك اللحظة، وسط هذه التناقضات المتراكبة، شعرت المخرجة أن القصة بدأت تناديها.

وصفت المخرجة فيلمها في بيان صحفي بأنه "رسالة حب إلى مدينتي. هو أشبه بقصيدة بصرية، لكنه متجذر في تفاصيل الحياة اليومية وتوترات شباب عمّان. نستحضر ونستعيد المدن، والأشخاص، الذين شكّلونا، وربما، في بعض الأحيان، لم يستطيعوا احتواءنا. آمل أن يعكس هذا الفيلم نوعًا من الرقة العربية، بتجليات نادرًا ما نراها: رجال عرب متعددي الأبعاد، ونساء عربيات لسن ضحايا، بل شخصيات مركبة."

الفيلم من كتابة وإخراج ياسمينا كراجه، وبطولة سيرين خاص وعماد الكوبري، بمشاركة مع جوانا عريضة وبهاء سليمان، ومعاذ زقزوق، ومحمد الجيوسي.

ياسمينا كراجه كاتبة سيناريو ومخرجة أردنية-فلسطينية، عُرضت أعمالها في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية البارزة، من بينها مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، ومهرجان المعهد الأمريكي للسينما ومهرجان ملبورن السينمائي الدولي، ومهرجان "مخرجون جدد وأفلام جديدة" في متحف الفن الحديث (موما) نيويورك.

فيلمها "كمين" (2025) عُرض لأول مرة في مهرجان تورونتو السينمائي، وسينافس ضمن مسابقة "الزاوية الواسعة للأفلام الآسيوية القصيرة" في مهرجان بوسان السينمائي الدولي.