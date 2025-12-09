بينهم ويجز وأحمد سعد.. منى زكي تحتفل بفيلم "الست" مع النجوم في الرياض

كتبت- منى الموجي:

أُقيم مساء أمس الاثنين 8 ديسمبر في صالات "فوكس سينما" في الرياض بالمملكة العربية السعودية، العرض الخاص لفيلم السيرة الذاتية لـ "كوكب الشرق" أم كلثوم (الست)، وسط حضور إعلامي كبير، وبرعاية الهيئة العامة للترفيه (GEA)، و"موسم الرياض"، و"صندوق Big Time للأفلام".

الحضور

وشهد العرض حضور صنّاع ونجوم الفيلم، يتقدمهم المخرج مروان حامد، إلى جانب أبطال العمل منى زكي التي قامت بدور أم كلثوم، وسيد رجب الذي قدم دور والدها، وأحمد خالد صالح، أحمد رضوان، إضافة إلى الممثل الجزائري عبدالكريم دراجي، وسط تفاعل لافت من ممثلي وسائل الإعلام والضيوف، في أجواء احتفالية سلطت الضوء على أحد أكثر المشاريع السينمائية العربية انتظاراً.

أم كلثوم

ويتناول الفيلم المستوحى من أحداث حقيقية عاشتها أم كلثوم، قصة حياتها منذ البدايات الأولى، مروراً بمراحل تكوينها الفني، وحتى تحولها إلى واحدة من أعظم أيقونات الغناء العربي وأكثرها تأثيراً في المشهد الفني للمنطقة. ويركز العمل على المحطات المفصلية في حياتها الشخصية والفنية، والتحديات التي واجهتها.

فريق الفيلم

الفيلم إخراج مروان حامد، تأليف الكاتب أحمد مراد، ويشارك في بطولته نخبة من أبرز نجوم السينما العربية، يتقدمهم منى زكي، إلى جانب: أحمد خالد صالح، وسيد رجب، وعمرو سعد، وتامر نبيل، ونيللي كريم.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم الذي يمتد لأكثر من ساعتين ونصف الساعة، للجمهور في دور السينما يوم الخميس 11 ديسمبر الجاري.