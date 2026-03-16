أول تعليق من ترامب بشأن احتراق حاملة الطائرات أبراهام لينكولن.. ماذا قال؟

كتب : محمد أبو بكر

02:31 ص 16/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الصور التي تظهر احتراق حاملة الطائرات أبراهام لينكولن مفبركة بالكامل ولم يتم استهدافها إطلاقًا.

وأضاف: إيران تستخدم ببراعة الذكاء الاصطناعي سلاحًا إضافيًا لنشر المعلومات المضللة.

وأوضح: الإيرانيون عرضوا لقطات لقوارب انتحارية وهمية تطلق النار على سفن في عرض البحر وهذه القوارب لا وجود لها.

وأشار إلى أنه لا وجود لما يسمى قوارب انتحارية إيرانية على أرض الواقع والجيش الإيراني تعرض بالفعل للهزيمة.

