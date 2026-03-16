ترامب: طهران تروج لقطات مفبركة لقوارب انتحارية تستهدف السفن

كتب : مصراوي

02:19 ص 16/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران قوة عسكرية غير فعالة وضعيفة إلا أنها تجيد بامتياز تغذية وسائل الإعلام التي تروج للأخبار الكاذبة.

وأضاف: إيران تستخدم ببراعة الذكاء الاصطناعي سلاحا إضافيا لنشر المعلومات المضللة.

وأوضح: الإيرانيون عرضوا لقطات لقوارب انتحارية وهمية تطلق النار على سفن في عرض البحر وهذه القوارب لا وجود لها.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تصعيدًا ملحوظًا، مع استمرار العمليات العسكرية والتوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

الرئيس الأمريكي ترامب إيران اليمن حرب إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



"بين المبالغة والارتباك".. كيف ينظر حلفاء واشنطن إلى حرب ترامب في إيران؟
شئون عربية و دولية

"بين المبالغة والارتباك".. كيف ينظر حلفاء واشنطن إلى حرب ترامب في إيران؟
صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب.. موجة صواريخ إيرانية تتجه إلى إسرائيل
شئون عربية و دولية

صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب.. موجة صواريخ إيرانية تتجه إلى إسرائيل
ملخص مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا
رياضة محلية

ملخص مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا
ملخص مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي
رياضة عربية وعالمية

ملخص مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي
يدمر القلب ويرفع السكر.. احذر الإكثار من تناول هذا الخبز على السحور
سفرة رمضان

يدمر القلب ويرفع السكر.. احذر الإكثار من تناول هذا الخبز على السحور

