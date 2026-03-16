كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران قوة عسكرية غير فعالة وضعيفة إلا أنها تجيد بامتياز تغذية وسائل الإعلام التي تروج للأخبار الكاذبة.

وأضاف: إيران تستخدم ببراعة الذكاء الاصطناعي سلاحا إضافيا لنشر المعلومات المضللة.

وأوضح: الإيرانيون عرضوا لقطات لقوارب انتحارية وهمية تطلق النار على سفن في عرض البحر وهذه القوارب لا وجود لها.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تصعيدًا ملحوظًا، مع استمرار العمليات العسكرية والتوتر بين الولايات المتحدة وإيران.