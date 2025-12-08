جدة- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

عقب انتهاء عرض فيلم غرق للمخرجة زين دريعي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي اليوم الاثنين 8 ديسمبر، أقيمت جلسة أسئلة جمعت الحضور بصنّاع الفيلم.

زين دريعي

وقالت زين "بدأ المشروع من زمان مع بداية كوفيد، وبدأت رحلتي مع البحر الأحمر، وطورت الشخصيات، حبيت أعمل شخصية الأم غير المثالية اللي ممكن تغلط ولا تعرف كيف تتصرف مع ابنها، كل المشروع شخصي ومستوحى من قصة شخصية".

كلارا خوري

وقالت بطلة العمل الفنانة كلارا خوري "وظيفتي كممثلة أخدم وجهة نظر المخرجة، كان فيه ضغط نفسي طول الوقت، وكان بالنسبة لي مهم العمل على مشاهدي مع محمد نزار حتى يخرج الأمر بشكل حقيقي يعكس علاقة أم بابنها، وتأثرت بقصة زين وهي ساعدتني كتير، أنا أصلا أم وكنت أفكر ماذا كان سيحدث لو مر ابني بنفس الأمر".

محمد نزار

أما الفنان محمد نزار فقال: "كان عندي فرصة العمل مع زين ٣ سنين قبل تصوير الفيلم، وده شيء كتير بيساعد الممثل، خاصة لو الشخصية مركبة هذا الشيء تم بناؤه على فترة".

فيلم غرق

تبدأ أحداث الفيلم عندما يُفصل ابن نادية، وهو مراهق في سنته الدراسية الأخيرة، من المدرسة بعد تعرضه لنوبة سلوكية مقلقة. تُصرّ نادية على الوقوف إلى جانبه، مقتنعة بأنه لا يحتاج سوى إلى بعض التوجيه والدعم. ومع تدهور حالته النفسية تدريجيًا، تغرق نادية في حالة إنكار متزايدة، غير مدركة خطورة ما يمر به، حتى تصبح على وشك مواجهة كارثة لا مفر منها.

فيلم غرق من بطولة: كلارا خوري في دور البطولة نادية، ومحمد نزار في دور باسل، وهو أول دور رئيسي له في فيلم سينمائي طويل، إضافة إلى وسام طبيلة المعروف بأدواره الكوميدية، في أول تجربة درامية له في فيلم سينمائي طويل.