مصدر بنادي ليفربول يكشف لمصراوي حقيقة توقيع عقوبات على محمد صلاح

كتب : مصراوي

07:20 م 08/12/2025
كشف مصدر مطلع بنادي ليفربول حقيقة توقيع عقوبة على النجم المصري محمد صلاح بسبب تصريحاته الأخيرة.

مصدر بنادي ليفربول يكشف لمصراوي حقيقة توقيع عقوبات على محمد صلاح

وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، لم يوقع النادي أي عقوبات على محمد صلاح لافتًا إلى أن غيابه عن السفر إلى إيطاليا مع الفريق جاء بالاتفاق بينه وبين إدارة النادي والمدرب آرني سلوت، وذلك دون حضور صلاح.

وأكد أن صلاح شارك في التدريبات الجماعية للفريق قبل مواجهة إنتر ميلان القادمة.

موعد مباراة ليفربول وإنتر ميلان

ويلتقي نادي ليفربول نادي إنتر ميلان في مواجهة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا وذلك غدًا في الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

لمطالعة تصريحات محمد صلاح.. اضغط هنا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول ليفربول والإنتر أخبار محمد صلاح تصريحات محمد صلاح محمد صلاح ليفربول

