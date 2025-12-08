جدة- منى الموجي:

عبرت المخرجة الأردنية زين دريعي عن سعادتها بالتواجد في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وعرض فيلمها غرق، ووجهت الشكر لـ أنطوان خليفة مدير البرنامج العربي والكلاسيكي بالدورة الخامسة، على اختياره للفيلم للمشاركة في المسابقة.

وقالت في تقديم الفيلم لحضور المهرجان "كتير مبسوطة إني هون، المنافسة في المهرجان ليست سهلة، وبشكركم كلكم على وقتكم انكم جيتم تحضروا الفيلم".

وتابع زين "الفيلم شخصي كتير، من جوة قلبي وبيحكي عن الصحة النفسية والشغلات اللي بنخاف نحكي عنها". ووجهت الشكر لفريق الفيلم، والتحية أيضا للفنانة صبا مبارك والتي كانت بين الحضور.

فيلم غرق، إنتاج مشترك بين الأردن وقطر والمملكة العربية السعودية. تبدأ أحداث الفيلم عندما يُفصل ابن نادية، وهو مراهق في سنته الدراسية الأخيرة، من المدرسة بعد تعرضه لنوبة سلوكية مقلقة. تُصرّ نادية على الوقوف إلى جانبه، مقتنعة بأنه لا يحتاج سوى إلى بعض التوجيه والدعم. ومع تدهور حالته النفسية تدريجيًا، تغرق نادية في حالة إنكار متزايدة، غير مدركة خطورة ما يمر به، حتى تصبح على وشك مواجهة كارثة لا مفر منها.

فيلم غرق من بطولة كل من: كلارا خوري في دور البطولة نادية، ومحمد نزار في دور باسل، وهو أول دور رئيسي له في فيلم سينمائي طويل، إضافة إلى وسام طبيلة المعروف بأدواره الكوميدية، في أول تجربة درامية له في فيلم سينمائي طويل.