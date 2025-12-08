جميلة عوض وكندة علوش..نجوم الفن مع منى زكي في العرض الخاص لفيلم "الست"

تصوير- منى الموجي:

قالت النجمة لبلبة إنها تعلمت من العمالقة الكبار في عالم الفن الإخلاص في العمل، وذلك في جلسة حوارية أقيمت ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وتابعت لبلبة "تعلمت أن الشغل شيء مقدس مفيهوش هزار وفضلت كدة لحد دلوقتي كإني لسه مبتدئة".

وحكت كواليس تصوير أحد مشاهد فيلمها "جنة الشياطين" للمخرج أسامة فوزي: "قالي هاخد المشهد كله شوت واحد إذا مديتنيش اللي أنا عايزه هعيده تاني، وكنا نصور بداخل نفق وبنقفل الطريق عشان نصور، وبناخد تصريح عشان يطلع بنستنى شهر، وقالي لو معملتيش اللي عايزه بالظبط هلغيه واستنى شهر تاني عشان التصريح يخرج ونعيده".

وعن دورها في مسلسل مأمون وشركاه أمام "الزعيم" عادل إمام، قالت "دور حميدة في مأمون وشركاه من أصعب الأدوار، الناس كانت متعودة إني بضحك مع عادل إمام، بس كان دور بعيد عن الضحك وفيه مشاعر، كانوا مكبرني ومتخنني، دي أدوار غالية عليا جدا".

لبلبة يُعرض لها غدا الثلاثاء 9 ديسمبر في مهرجان البحر الأحمر السينمائي فيلم جوازة ولا جنازة بطولة نيللي كريم، وإخراج أميرة دياب.