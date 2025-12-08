

جدة- منى الموجي:

تحدثت النجمة لبلبة عن عملها مع المخرج يوسف شاهين، مؤكدة أنه كان يحب الممثل، وكانت تقابله في المهرجانات لكن لم يتعاونا قبل فيلم "الآخر".

وتابعت في جلسة حوارية نظمها مهرجان البحر الأحمر السينمائي اليوم الاثنين: "لما طلبني خالد يوسف عشان أقابل يوسف شاهين، كنت في المصيف مع عائلتي، وفرحت قوي ونزلت على مصر ولبست أجمل فستان عندي وحطيت الحلقان والشعر المنكوش، قالي إيه ده، انتي هتعملي دور بهية يعني مصر، مش هتطلعي كده أنا هغيرك خالص".

وأشارت إلى أن يوسف شاهين طلب منها قراءة السيناريو في المكتب المجاور له، ووافقت على المشاركة في الفيلم، وعن الكواليس حكت "أول يوم في الشغل معاه كنا بنصور في المنيل، قالي ده بيتك والستاير دي انتي اشتغلتيها كروشيه، وعلمني إزاي أعمل كروشيه، وطلب مني أحس بكل الحياة اللي بتعيشها الشخصية".

وأضافت لبلبة "كان يهمه عينين الممثل، قبل التصوير يبص جوة عينيا ويجهزني ويقول لمدير التصوير أول ما يحس إني جاهزة، ويبدأ يصور وأصعب مشهد يعمله أول يوم، وساعات ياخد الشوت من أول مرة ويرفض يعيده".

لبلبة تنتظر عرض فيلمها جوازة ولا جنازة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي غدا الثلاثاء 9 ديسمبر.