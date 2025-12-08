حصد الفيلم المصري–الفلسطيني "ضايل عنا عرض" للمخرجين مي سعد وأحمد الدنف جائزتي الجمهور وأفضل إنتاج ضمن فعاليات مهرجان روما الدولي للأفلام الوثائقية وذلك بعد مشاركته في المسابقة الرسمية والتي أقيمت تحت عنوان "World-Doc" وتنافس فيها مع 9 أفلام من مختلف أنحاء العالم.



ويعد هذا العرض الدولي الأول للفيلم بعد مشاركته في المسابقة الرسمية الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 46.



ويمثل الفيلم التجربة الوثائقية الطويلة الأولى لكل من مي سعد وأحمد الدنف. مي صانعة أفلام مصرية بدأت مسيرتها كمساعدة مخرج، بينما يُعد الفيلم أول تجربة إخراج طويلة للمصور السينمائي أحمد الدنف، الحاصل على جائزة يوسف شاهين في القاهرة السينمائي 2024 عن فيلمه القصير يوم دراسي.



يرصد ضايل عنا عرض رحلة فرقة سيرك غزة الحر: يوسف، بطوط، إسماعيل، محمد، وسط الدمار الناجم عن الإبادة الإسرائيلية في غزة، إذ يحوّلون عروضهم إلى مساحة مقاومة وصمود وأمل للأطفال في الملاجئ والشوارع بعد نزوحهم من شمال القطاع إلى جنوبه.

وكان الفيلم فاز أيضًا في مهرجان القاهرة السينمائي بجائزة الجمهور (جائزة يوسف شريف رزق الله)، وبجائزة الإخراج مناصفة ضمن جوائز جيل المستقبل بالتعاون مع The Film Verdict.



الفيلم من إنتاج باهو بخش وصفي الدين محمود، والمنتج المشارك محمد حفظي (فيلم كلينك). شارك في التصوير أحمد الدنف، يوسف مشهراوي، ومحمود مشهراوي، وفي المونتاج سارة عبدالله، وتصميم ومزج الصوت مصطفى شعبان، وتصحيح الألوان أحمد أبو الفضل، مع توزيع عالمي لشركة فيلم كلينك المستقلة للتوزيع.