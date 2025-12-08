جدة- منى الموجي:

قالت النجمة لبلبة إن أكثر من نصف عدد أعمالها كوميدية، إذ اعتادت على أن تكون مصدر البسمة والضحك لدى الجمهور، منذ أن كانت طفلة وتقدم فقرات في الحفلات تقلد خلالها مشاهير الفن.

وتابعت لبلبة في جلسة حوارية نظمها مهرجان البحر الأحمر السينمائي اليوم الاثنين: "لكن الله يرحمه المخرج عاطف الطيب مكانش فيه صداقة معاه واتقابلنا في مناسبة بمهرجان كان ولاحظت أنه بيبصلي بطريقة غريبة، كان بيكتشف الست دي لو مضحكتش هتبقى إزاي، كانت جرأة منه لما خدني في فيلم (ضد الحكومة)، دور مختلف المحامية الانتهازية".

وتابعت "وطلب مني إني في مشهد وأنا بكلم أحمد زكي بقوله (إحنا كلنا معاك)، قالي مش عايز ولا دمعة تنزل، بس لما يقولك وانتي قولي (أنا كمان معاك) عينك يبقى فيها الدموع بس متنزلش. كان في شغله قاسي جدا ومكانش يضحك، وأنا كنت متعودة من مخرجي الأفلام الكوميدية أصبح عليهم ونضحك هو بيقولي أهلا بجدية، وأول 3 أيام حسيت إنه مش مبسوط مني، طلبته في التليفون، قلتله مبسوط من أدائي؟ لأنك مش بتقول هايل، قالي مش أنا بقول اللي بعده، يبقى أنا مبسوط".

وأشارت إلى تعاونها معه في فيلم ليلة ساخنة، وعنه قالت "اتعرض في مهرجان القاهرة، قعدت في آخر صف، قلت لو بعد ما خلص الناس منبستطش هجري، وكنت خايفة لأن الفيلم كان مختلف جدا، حتى مشيتي غيرها، قالي مشيتك بتاعة الباليرينا مش عايزها".

فيلم ليلة ساخنة بطولة نور الشريف، بمشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين، إخراج عاطف الطيب، وتدور أحداثه في يوم واحد هو ليلة رأس السنة، ويحكي قصة سائق تاكسي وفتاة ليل تائبة.