جدة- منى الموجي:

شهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي المُقام في جدة العرض الأول في منطقة الشرق الأوسط لفيلم "محاربة الصحراء" والذي يجمع في بطولته كوكبة من النجوم العالميين والعرب، أبرزهم: أنتوني ماكي، عايشة هارت، سير بن كينغسلي، شارلتو كوبلي، غسان مسعود، سامي بوعجيله، لميس عمار، جيزا روهريغ، وكتب السيناريو كل من روبرت ويات، إيريكا بيني، ديفيد سيلف.

وعلى هامش عرضه في المهرجان، أقامت "مجموعة MBC" حفل استقبال وسجادة حمراء لفيلم "محاربة الصحراء"، أطلّ خلاله عدد من نجوم ونجمات الفيلم وصنّاعه أمام عدسات أهل الصحافة والجمهور، وذلك بحضور إعلامي كبير، وتواجد كوكبة من النجوم والنجمات العالميين المشاركين في المهرجان ممن حرصوا على حضور العرض الأول للفيلم .

تدور أحداث "محاربة الصحراء" في شبه الجزيرة العربية في القرن السابع حيث كانت القبائل المتناحرة تتنافس على السلطة والسيادة. ترفض الأميرة الشجاعة هند (عايشة هارت) ابنة الملك النعمان (غسان مسعود) أن تكون خليلة للإمبراطور الساساني المتعجرف كسرى (السير بن كينغسلي)، وتهرب مع والدها إلى الصحراء حيث يطاردها رجل كسرى الشرس "جلبزين" (شارلتو كوبلي) مع قواته، مما يضطر الأب وابنته للوثوق بلص غامض (أنتوني ماكي). ورغم الصعاب، توحد هند القبائل المتناحرة ضد جيش الإمبراطورية الساسانية الغازية.