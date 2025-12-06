جدة- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

شهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي، يوم السبت 6 ديسمبر عرض فيلم هجرة للمخرجة شهد أمين، في ميدان الثقافة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بحضور أبطال وصناع العمل.

وتحدثت الفنانة خيرية نظمي عن دورها، في جلسة عقب انتهاء العرض، قائلة "الشخصية تمر بأشياء نفسية قوية، وانفعالات وتعبير داخلي وغضب من الماضي القاسي الذي عاشته، كل ده كان لازم يطلع بطريقة أو بأخرى".

وتابعت "أستاذة شهد ما قصرت معايا عشان أدخل في الحالة النفسية دي، بحيث إنه أعيشها ما أمثلها، وبذلت مجهود حتى استطعت أن أظهر هذا الإحساس ونهاية الفيلم فيه مع قوتها ضعف وألم داخلي".

الفيلم تم تصويره في 8 مدن سعودية، إخراج وتأليف شهد أمين، وبطولة خيرية نظمي، لمار فادن، نواف الظفيري، رغد بخاري، عبدالسلام الحويطي، لنا قمصاني، غالية أمين، براء عالم، إنتاج مشترك فيصل بالطيور، أيمن جمال، محمد علوي، محمد حفظي، علي الدراجي، وعبود عياش.