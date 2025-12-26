موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على جنوب أفريقيا

"بعد الفوز على جنوب أفريقيا".. جدول ترتيب مجموعة مصر في كأس الأمم الأفريقية

أول تعليق من محمد صلاح بعد تأهل مصر من مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

"في صدارة المجموعة".. منتخب مصر أول المتأهلين إلى دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا

حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه الوطني حسام حسن، فوزاً ثميناً على نظيره الجنوب أفريقي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب "أدرار" بمدينة أغادير المغربية، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وجاء هدف الفوز الوحيد للفراعنة بأقدام الدولي محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، من ركلة جزاء سددها في منتصف مرمى ويليامز في الدقيقة 45، ليؤكد صدارة منتخب مصر لجدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بالعلامة الكاملة.

موعد مباراة مصر المقبلة

ويلتقي منتخب مصر بنظيره الأنجولي يوم الاثنين المقبل الموافق 29 ديسمبر الجاري، وذلك في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025.

من المقرر أن تقام مواجهة مصر وأنجولا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكرمة المكرمة.