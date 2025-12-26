مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

1 1
14:30

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية

مصر

1 0
17:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

0 0
19:30

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
22:00

مالي

كأس مصر

زد

1 0
14:30

نادي چي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على جنوب أفريقيا

كتب : نهي خورشيد

07:02 م 26/12/2025
حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه الوطني حسام حسن، فوزاً ثميناً على نظيره الجنوب أفريقي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب "أدرار" بمدينة أغادير المغربية، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وجاء هدف الفوز الوحيد للفراعنة بأقدام الدولي محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، من ركلة جزاء سددها في منتصف مرمى ويليامز في الدقيقة 45، ليؤكد صدارة منتخب مصر لجدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بالعلامة الكاملة.

موعد مباراة مصر المقبلة

ويلتقي منتخب مصر بنظيره الأنجولي يوم الاثنين المقبل الموافق 29 ديسمبر الجاري، وذلك في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025.

من المقرر أن تقام مواجهة مصر وأنجولا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكرمة المكرمة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصر وجنوب أفريقيا موعد مباراة مصر المقبلة منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية منتخب جنوب أفريقيا مصر وأنجولا

جميع المباريات

المغرب

- -
22:00

مالي

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

