سوريا.. إصابات جراء استهداف دورية للضابطة الجمركية على طريق حلب الرقة

وكالات

أفادت قناة "الإخبارية السورية"، اليوم الجمعة، بوقوع إصابات عدة جراء استهداف دورية لعناصر الضابطة الجمركية من قِبل مجهولين على طريق حلب الرقة.

وقالت "الإخبارية، إن الهجوم نفذه مسلحون مجهولون، ولكن دون الكشف عن الجهة المسؤولة عن الاستهداف حتى الآن.

وأضافت القناة السورية، أن الجهات المعنية فتحت تحقيقًا لمعرفة ملابسات الهجوم وهوية المنفذين، بينما نُقل المصابون للعلاج وسط إجراءات أمنية مشددة بمحيط طريق حلب الرقة.