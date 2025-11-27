مايان السيد: كنت تايهة قبل "ولنا في الخيال.. حب" وأنقذني على المستوى المهني

كشفت الجهات المنتجة والداعمة لفيلم "الست" بطولة النجمة منى زكي، عن الإعلان الدعائي الرسمي للعمل، تمهيدا لطرحه في دور العرض السينمائي 10 ديسمبر المُقبل.

وأزاح "البرومو" الستار عن الصورة التي سوف تظهر بها منى زكي، وهي تقدم شخصية "كوكب الشرق"، وذلك بعد جدل كبير، شهدته مواقع التواصل الاجتماعي طوال الفترة الماضية، إذ قام عدد من مستخدمي هذه المواقع، بتصميم ملصقات دعائية وصورًا باستخدام الذكاء الاصطناعي، تخيلوا خلالها الصورة التي ستطل بها بطلة العمل.

وتداول الجمهور صورًا من البرومو، وبدأوا في المقارنة بين شكل أم كلثوم ومنى زكي بعد المكياج.

كانت الصفحة الرسمية للنجمة منى زكي على "انستجرام"، نشرت الملصق الدعائي للعمل، والإعلان الرسمي. ويتناول الفيلم مراحل مختلفة من حياة ثومة، أشهر مطربة في العالم العربي، والتي مازالت تتربع على عرش الغناء رغم وفاتها قبل 50 عاما.

فيلم "الست" تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم المصريين، بينهم: عمرو سعد، أحمد حلمي، كريم عبدالعزيز، آسر ياسين، نيللي كريم، أمينة خليل، أمير المصري.