كتب : منى الموجي

09:23 م 27/11/2025
نشرت الصفحة الرسمية للنجمة منى زكي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، الإعلان الدعائي الرسمي لفيلم "الست" بطولة النجمة منى زكي، وتجسد من خلاله سيرة "كوكب الشرق" أم كلثوم.

يتناول الفيلم مراحل مختلفة من حياة ثومة، أشهر مطربة في العالم العربي، والتي مازالت تتربع على عرش الغناء رغم وفاتها قبل 50 عاما.

فيلم "الست" تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم المصريين، بينهم: عمرو سعد، أحمد حلمي، كريم عبدالعزيز، آسر ياسين، نيللي كريم، أمينة خليل، أمير المصري.

وانطلق تصوير مشاهد فيلم "الست" الأولى في يوليو عام 2024، وشهد الاستعانة بفريق عالمي لعمل المكياچ وفريق عالمي للصوت وذلك باستخدام أحدث التقنيات.

