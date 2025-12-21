حوار- منى الموجي:

وصفته الفنانة صبا مبارك عنه بـ عظيم مشيرة إلى أن العالم ليس مستعدا لموهبته حتى الآن، وذلك بعدما شاهدته في فيلم غرق، وقت عرضه في الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، مطلع شهر ديسمبر الجاري، هو الفنان الأردني محمد نزار، الذي قدم في الفيلم شخصية صعبة، احتاجت مجهودا نفسيا كبيرا، لذلك اختار لأدائها منهجا يساعده على التخلص منها بمجرد تركه موقع التصوير والذهاب لبيته.

نزار تحدث مع موقع مصراوي عن كواليس تحضيره للشخصية، وعلق على إشادة صبا مبارك، وأكد رغبته في أن يأتي إلى مصر الفترة المُقبلة حتى يتقن اللهجة بصورة أكبر ويكون جاهزا للمشاركة في أعمال فنية مصرية، إلى الحوار..

رحلة نزار مع فيلم "غرق" بدأت قبل الوقوف أمام الكاميرا بوقت طويل، إذ التقى بالمخرجة زين دريعي نهاية عام 2020، والتي حكت له عن العمل على مدار عامين، وكانت ترسل له كل ما يشبه الفيلم وحالته ليكون مرجعا له في التحضير، وهو ما ساعده كثيرا، يقول "ذهبنا لطبيب نفسي، لنتعرف على المرض، والذي لم يتم تشخيصه في الفيلم، لكن كان مهما بالنسبة لي معرفة المرض الذي يدفع لمثل تصرفات الشخصية، ويؤثر على تغير مزاجه، وتعرفت على المراحل التي يمر بها وكيفية تطورها، وتم تقسيم المشاهد وفقا لما أعطانا الطبيب من تفاصيل".

يؤكد نزار أن العمل كان متعبا، ولأنه درس التمثيل، استخدم تكنيك تعلمه من مدرب تمثيل مصري هو لوك لينر هو تكنيك مايكل تشيكوف "بيعلمك إن فيه مفاتيح للشخصية تفتحي الباب تدخلي الشخصية، وتخرجي من الباب بدونها، مكنتش بروح بيها الأمر كان صعب وتقيل الفيلم كتير، حاولت أخفف الموضوع بمخي، ما كنت أخلي حالته طاغية، كنت أنا براسه".

وكشف عن أصعب مشهد على المستوى النفسي في الفيلم "مشهد خنقه لمامته، حتى بالتدريب قبل التصوير كان صعب وتصويره صعب والمشهد الأخير كمان بيحزن كتير، وتصويره كتير صعب".

يوضح نزار أن الكيمياء بينه وبين الفنانة كلارا خوري والتي جسدت دور والدته، جاءت بشكل طبيعي وسريع بدون "كنا بنعمل مقابلات عبر زووم ونحكي بشكل عام، قبل أن تأتي على الأردن قبل التصوير بأسبوعين، وكنا نشعر بالراحة، هي أيضا كانت مشتاقة لأولادها، وأنا علاقتي بوالدتي مليحة، فقدرنا نبني العلاقة بين الأم والابن بسهولة".

وعلّق محمد نزار على إشادة النجمة صبا مبارك بموهبته، ووقع كلماتها عليه بعد مشاهدتها للفيلم بمهرجان البحر الأحمر السينمائي: "بعتلها رسالة تاني يوم، معرفتش أحكي بنفس اليوم، قلتلها أنا طول اليوم بفكر في اللي قلتيه، هي دعمتني كتير، عملت معاها مسلسل عبور، وكنت أقدم لاجئ سوري، وفي كل مكان بشوفها في القاهرة تدعمني، وهي من أعظم الممثلات، عندنا في الأردن صبا شيء غير عادي".

وتحدث نزار عن رغبته بالعمل في مصر والتواجد بأعمال فنية مناسبة، مشيرا إلى أنه لا يبحث عن الشهرة يحب أن تأتي بعمل جيد يقدمه "الشهرة مش هدفي الأساسي"، لافتا إلى أن الفترة المُقبلة يشارك في عملين الأول أردني والثاني عالمي، وبعدهما سوف يأتي إلى مصر ليتدرب على اللهجة المصرية بصورة أكبر حتى يكون مستعدا عند عرض أي دور عليه يحتاج أن يتحدث خلاله باللهجة المصرية.