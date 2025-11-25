عبر الفنان الأردني مجد عيد الفائز بجائزة أفضل ممثل بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بدورته السادسة والأربعين، عن دوره في فيلم "كان ياما كان في غزة"، عن سعادته بعرض فيلمه في مصر.

وتابع في تصريح خاص لـ"مصراوي": "فرحتي أكبر إني جيت على القاهرة، في أول عرض عربي للفيلم، مصر لها طعم مختلف هي بلد الفن، والجمهور المصري بمختلف طبقاته ذواق ويفهم فن، ومهم إن فيلم تعبت عليه يطلع من مكان زي مصر، وشرف كبير لينا".

وعن أصعب مشاهده في الفيلم، قال "فيه رقصة معينة ومش بعرف أرقص وليا صديقة في الأردن، هي مصرية قلتلها تعلمني وخدت دروس في هذا الموضوع، وطلع كويس واستمتعت وأنا بعمله".

وحكى مجد عن قصة الفيلم: "هي عن 3 شخصيات، قصة إنسانية بحتة وسردها كتير جميل، بيصدمك ويفاجئك وما تتوقع فين بيروح".

وبسؤاله عن الفيلم الفلسطيني وأنه بات يحظى باهتمام أكبر من مهرجانات عالمية، علق "إحنا اليوم كعرب مجتمعين كلنا ما بنقل عن الأجانب في شيء، مش هقول أحسن من الناس ولا هم أحسن منا، لكن عندنا فن ونقدر نقدم نص حلو ونصور ونمثل حلو، بدنا نفرج العالم إننا زينا زيكم".

شارك فيلم كان ياما كان في غزة في المسابقة الدولية للدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ولاقى حفاوة كبيرة من حضور المهرجان، وذلك بعد الاحتفاء به، وقت عرضه في مهرجان كان السينمائي، وفوزه بجائزة أفضل إخراج من قسم نظرة ما.