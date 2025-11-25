أكد الكاتب الفلسطيني عامر ناصر، المشارك في كتابة فيلم "كان ياما كان في غزة" إخراج عرب وطرزان ناصر، الذي فاز في الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بجوائز: أفضل فيلم عربي طويل، أحسن ممثل للفنان مجد عيد، وجائزة الهرم الفضي لأفضل مخرج، إنه يعتبر مصر بلده الثاني.

مصر لها مكانة خاصة

وتابع في تصريح خاص لـ"مصراوي": "وجودنا في مصر شيء عظيم وكبير بالنسبة لنا كفلسطينيين، وهذه المشاركة ليست الأولى لنا في مهرجان القاهرة السينمائي، إذ سبق وشاركنا بفيلم (غزة مونامور)، ومصر لها مكانة خاصة في قلوبنا وإقامة العرض العربي الأول لفيلم (كان ياما كان في غزة) في مهرجان القاهرة شيء عظيم بالنسبة لنا".

وأشار عامر إلى أنه وطرزان وعرب المشاركين في الكتابة، انتهوا من كتابة النسخة الأخيرة من الفيلم يوم 6 أكتوبر، أي قبل الحرب على غزة بيوم واحد فقط، مضيفا "اتقفل يوم 6 أكتوبر كتابة وجت الإبادة ووقفنا العمل عليه، كنت في غزة ومكناش متأكدين إن الوقت مناسب لإنجاز باقي المراحل وتصوير الفيلم".

الظروف الصعبة

عامر لم يغادر غزة طوال الفترة الماضية، فقط خرج منها قبل أربعة أشهر، بعد حصوله على منحة في فرنسا، ومنها جاء لحضور المهرجان في القاهرة: "كنت في الإبادة اللي حصلت وكانت الظروف صعبة، لحد ما قررنا إن صوتنا يوصل، ونحكي للعالم حتى لو مش على الإبادة اللي العالم كله صار شايفها في كل مكان".

وعن الشجن الذي يحمله اسم الفيلم، علق "كل شيء صار كان ياما كان في غزة، أي حاجة نحكي عنها هي كان ياما كان، كان عندنا: بيت، شارع، ومدرسة ومستشفى، بس كل ده انتهى من 2007 وما قبل هذا التاريخ أيضا".

Gaza forever

يعود للحديث عن "كان ياما كان في غزة" قائلا "بنحكي عن الشعب البسيط اللي عانى من كل هذا الظلم والقمع والحصار، لازم العالم يشوف الإنسان اللي مختارش يكون بهذا الشكل، وأنه أجبر على الوضع اللي بيعيشه بسبب إسرائيل".

يتعاون عامر مع عرب وطرزان في عمل سينمائي جديد، انتهوا فعلا من كتابته، هذه المرة يتحدث عن الإبادة التي تعرض لها أهل غزة، وعنه يقول "انتهينا من كتابة فيلم عن الإبادة اسمه (Gaza forever)".

شارك فيلم كان ياما كان في غزة في المسابقة الدولية للدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ولاقى حفاوة كبيرة من حضور المهرجان، وذلك بعد الاحتفاء به، وقت عرضه في مهرجان كان السينمائي، وفوزه بجائزة أفضل إخراج من قسم نظرة ما.