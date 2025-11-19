15 صورة لـ أبطال "ولنا في الخيال حب" في العرض الخاص

نجوم وصناع الفيلم التركي "الأشياء التي تقتلها" يحتفلون بعرضه في القاهرة

مخرج "ثريا حبي" يتحدث عن مرحلة كتابة الفيلم في جلسة مهرجان القاهرة السينمائي

بطلة "ثريا حبي": الحياة أجبرتني على هذا القرار.. وأعيش في نور مارون بغدادي

بسنت أبو باشا تحتفل مع أبطال فيلم "ولنا في الخيال حب" بعرضه في السينمات

كتب - معتز عباس:

تصوير / إسلام فاروق:

توافد نجوم الفن والأبطال والصناع على عرض خاص فيلم "ولنا في الخيال.. حب".

حضر السجادة الحمراء من العرض الخاص، بطل الفيلم الفنان أحمد صلاح السعدني، والمخرج رامي إمام، والتقطوا الصور التذكارية سويًا.

كما شارك في العرض الفنان خالد كمال، الفنان الشاب عمر رزيق، الملحن عزيز الشافعي، الفنانة بسنت أبو باشا وغيرهم.

أحداث فيلم ولنا في الخيال حب

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي حول أستاذ جامعي انطوائي تقتحم حياته طالبة، وتتطور الأحداث بحيث يتورط في علاقتها بحبيبها ويضطر لمواجهة نفسه بوقوعه أيضًا في حبها.

فيلم" ولنا في الخيال.. حب"، للمخرجة سارة رزيق، يشارك في بطولة الفيلم: أحمد السعدني، ومايان السيد، وعمر رزيق، والذي عرض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

اقرأ أيضا..

نجوم فيلمي "ضد السينما" وترميم" في العرض الخاص بالقاهرة السينمائي

أكرم حسني يتبرع ببدلة "أبو حفيظة" وهشام ماجد بجاكيت "خلصانة بشياكة" في تورنتو