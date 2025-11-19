إعلان

15 صورة لـ أبطال "ولنا في الخيال حب" في العرض الخاص

كتب : معتز عباس

09:41 م 19/11/2025 تعديل في 20/11/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    عمر رزيق في عرض فيلم ولنا في الخيال حب (2)
  • عرض 15 صورة
    رامي امام يصل العرض الخاص لفيلم ولنا في الخيال حب (3)
  • عرض 15 صورة
    عزيز الشافعي ورامي امام في عرض فيلم ولنا في الخيال حب
  • عرض 15 صورة
    رامي امام يصل العرض الخاص لفيلم ولنا في الخيال حب (1)
  • عرض 15 صورة
    رامي امام في عرض فيلم ولنا في الخيال حب
  • عرض 15 صورة
    عمر رزيق في عرض فيلم ولنا في الخيال حب (1)
  • عرض 15 صورة
    بسنت ابو باشا في عرض فيلم ولنا في الخيال حب (2)
  • عرض 15 صورة
    حديث ودي بين احمد صلاح السعدني ورامي امام
  • عرض 15 صورة
    احمد صلاح السعدني ورامي امام في العرض الخاص لفيلم ولنا في الخيال حب (2)
  • عرض 15 صورة
    احمد صلاح السعدني ورامي امام في العرض الخاص لفيلم ولنا في الخيال حب (1)
  • عرض 15 صورة
    احمد صلاح السعدني وخالد كامل (2)
  • عرض 15 صورة
    احمد صلاح السعدني وخالد كامل (1)
  • عرض 15 صورة
    بسنت ابو باشا في عرض فيلم ولنا في الخيال حب (1)
  • عرض 15 صورة
    رامي امام يصل العرض الخاص لفيلم ولنا في الخيال حب (2)

كتب - معتز عباس:

تصوير / إسلام فاروق:

توافد نجوم الفن والأبطال والصناع على عرض خاص فيلم "ولنا في الخيال.. حب".

حضر السجادة الحمراء من العرض الخاص، بطل الفيلم الفنان أحمد صلاح السعدني، والمخرج رامي إمام، والتقطوا الصور التذكارية سويًا.

كما شارك في العرض الفنان خالد كمال، الفنان الشاب عمر رزيق، الملحن عزيز الشافعي، الفنانة بسنت أبو باشا وغيرهم.

أحداث فيلم ولنا في الخيال حب

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي حول أستاذ جامعي انطوائي تقتحم حياته طالبة، وتتطور الأحداث بحيث يتورط في علاقتها بحبيبها ويضطر لمواجهة نفسه بوقوعه أيضًا في حبها.

فيلم" ولنا في الخيال.. حب"، للمخرجة سارة رزيق، يشارك في بطولة الفيلم: أحمد السعدني، ومايان السيد، وعمر رزيق، والذي عرض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

نجوم الفن فيلم ولنا في الخيال.. حب ولنا في الخيال.. حب أحمد صلاح السعدني فيلم ولنا في الخيال حب

