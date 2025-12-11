إعلان

"هجرة" يفوز بجائزة اليسر من لجنة تحكيم مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتب : منى الموجي

10:48 م 11/12/2025
جدة- منى الموجي:

فاز فيلم هجرة للمخرجة شهد أمين، بجائزة اليسر من لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة التي ترأسها المخرج شون بيكر، في حفل ختام الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

كان الفيلم حصل على جائزة فيلم العلا لأفضل فيلم سعودي بتصويت الجمهور، في بداية الحفل، ووجهت المخرجة الشكر لكل فريق عمل الفيلم المتواجدين في القاعة.

تدور أحداث فيلم "هجرة" على خلفية موسم الحج، ويصور الرحلة العاطفية للنساء، والتي تتطور إلى رحلة روحية. تحمل رحلتهن ثقل تراث بأكمله، وذلك عندما تسافر جدة وحفيدتاها من الطائف إلى مكة. وتختفي الحفيدة الكبرى، فتسافر الجدة وحفيدتها الصغرى شمالًا للبحث عنها.

الفيلم تم تصويره في 8 مدن سعودية، إخراج وتأليف شهد أمين، وبطولة خيرية نظمي، لمار فادن، نواف الظفيري، رغد بخاري، عبدالسلام الحويطي، لنا قمصاني، غالية أمين، براء عالم.

