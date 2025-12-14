كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي يوم الأربعاء الموافق 10 ديسمبر الجاري، فيلم "الست" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، مع عدد كبير من الأفلام، بينها: ولنا في الخيال حب، السلم والثعبان.. لعب عيال، فيها إيه يعني، السادة الأفاضل، قصر الباشا، أوسكار.. عودة الماموث.

حقق الفيلم أمس السبت 13 ديسمبر رابع أيام عرضه في "السينمات" إيرادا بلغ 2 مليون و18 ألفا و942 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في أربعة أيام 9 ملايين و256 ألفا و37 جنيها.

"الست" يحكي سيرة "كوكب الشرق" أم كلثوم، ويركز على أبرز مراحل حياتها، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، بطولة: منى زكي، وكوكبة من نجوم الفن، بينهم: نيللي كريم، أمينة خليل، محمد فراج، كريم عبدالعزيز، سيد رجب، أحمد أمين، تامر نبيل، عمرو سعد، أحمد خالد صالح.