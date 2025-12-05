جدة- منى الموجي:

رفع الفيلم السعودي هجرة لافتة كامل العدد، في عرضه الأول بمهرجان البحر الأحمر السينمائي، والمقرر إقامته غدا السبت 6 ديسمبر، ضمن فعاليات الدورة الخامسة.

المسابقة

يشارك الفيلم في مسابقة الأفلام الطويلة والتي يتنافس فيها مع 15 فيلما من مختلف أنحاء العالم.

وقالت مخرجة الفيلم شهد أمين في بيان صحفي "بعد عرض فيلم هجرة في مهرجانات عالمية، أشعر أن عرضه في جدة هي لحظة خاصة ومؤثرة بالنسبة لي. أن يلتقي العمل بجمهوره العربي لأول مرة في مهرجان البحر الأحمر، وسط هذا الحضور الكبير، هو بمثابة احتفاء بالرحلة التي بدأناها من أرضنا وإليها نعود. هذا المهرجان ليس مجرد محطة عرض، بل مساحة نلتقي فيها مع جمهورنا ونشاركهم الحكاية التي انطلقت من وجداننا".

مواعيد العرض

الفيلم سوف يشهد عرضه بميدان الثقافة بجدة، غدا السبت الموافق السادس من ديسمبر بسينما 1، أما العرض الثاني سيكون يوم الأحد الموافق السابع من ديسمبر في تمام الخامسة عصرا، بسينما 3، والعرض الثالث والأخير سيكون يوم السبت الموافق 13 ديسمبر بسينما 5 في التاسعة مساء.

قصة هجرة

تدور أحداث فيلم "هجرة" على خلفية موسم الحج، ويصور الرحلة العاطفية لهؤلاء النساء، والتي تتطور إلى رحلة روحية. تحمل رحلتهن ثقل تراث بأكمله، وذلك عندما تسافر جدّة وحفيدتاها من الطّائف إلى مكّة. وتختفي الحفيدة الكبرى، فتسافر الجدّة وحفيدتها الصغرى شمالًا للبحث عنها، وتُسلط رحلتهما الضوء على الروابط الثقافيّة والعمرية.

فريق فيلم هجرة

الفيلم تم تصويره في 8 مدن سعودية، إخراج وتأليف شهد أمين، وبطولة خيرية نظمي، لمار فادن، نواف الظفيري، رغد بخاري ، عبدالسلام الحويطي، لنا قمصاني، غالية أمين ، براء عال، ويضم فريق العمل مدير التصوير ميغيل ليتين-مينز، مصممي الإنتاج كريس ريتشموند وعلي سعد، والمؤلف الموسيقي أرماند أمار، وبطولة لمار فادن، خيرية ناثمي، ونواف الذفيري، إنتاج مشترك فيصل بالطيور، أيمن جمال، محمد علوي، محمد حفظي، علي الدراجي، وعبود عياش، وبدعم من هيئة الأفلام السعودية، صندوق البحر الأحمر، فيلم العلا، نيوم، وإثراء.