أحمد مراد يكشف موعد بدء تصوير فيلم "الفيل الأزرق 3"

كشف السيناريست أحمد مراد عن موعد بدء تصوير الجزء الثالث من سلسلة أفلام "الفيل الأزرق"، وذلك على هامش ندوته التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقال أحمد مراد خلال ندوته أن الجزء الثالث سيبدأ تصوير خلال شهر ديسمبر المقبل.

عرض الجزء الأول من سلسلة أفلام "الفيل الأزرق" عام 2014، وحقق الفيلم نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا، ليقرر فريق العمل إنتاج جزء ثان عرض عام 2019 ليستكمل رحلة نجاح جزئه الأول، الفيلم يشارك ببطولته نخبة من نجوم السينما المصرية هم كريم عبد العزيز، نيللي كريم، إياد نصار، هند صبري، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

وكانت آخر مشاركات أحمد مراد الفنية بكتابة السيناريو والحوار لفيلم "كيرة والجن" عام 2022 بطولة الفنان أحمد عز والفنان كريم عبد العزيز.

يذكر أن أحمد مراد ينتظر عرض فيلمه الجديد "الست" بطولة النجمة منى زكي ومن المقرر طرحه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

