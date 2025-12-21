حوار| منتجة "ولنا في الخيال حب" تتحدث عن نجاحه وتكشف عن مشاريعها المُقبلة

قرطاج تستقبل أول عروض "ضايل عنا عرض" اليوم بمدينة الثقافة التونسية

اختتمت فعاليات الدورة السادسة والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية أمس السبت 20 ديسمبر 2025 بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بحضور عدد كبير من صناع السينما التونسية والعربية والأفريقية.

وفي كلمته شكر مدير الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية محمد طارق بن شعبان كل من ساهم في تنظيم الفعاليات معتبرا التنوع والثراء من مميزات برنامج هذه النسخة.

الأفلام الروائية الطويلة

واختتمت أيام قرطاج السينمائية (13 – 20 ديسمبر 2025) بتتويج الفيلم المصري "القصص" للمخرج أبو بكر شوقي بالتانيت الذهبي لمسابقة الأفلام الروائية الطويلة وكان التانيت الفضي من نصيب الفيلم الروائي الطويل "ظل أبي" للمخرج "أكينوالا ديفيز" من نيجيريا والتانيت البرونزي لفيلم "غرق" للمخرجة الأردنية زين دريعي. ومنحت أيام قرطاج السينمائية تانيت شرفي في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة لفيلم كوثر بن هنية "صوت هند رجب".

الأفلام الوثائقية

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة حاز فيلم "تعلق" للمخرج مامادو غوما غييه من السنغال على التانيت الذهبي وحصد التانيت الفضي فيلم "الأسود على نهر دجلة" للمخرج زردشت أحمد من العراق وذهب التانيت البرونزي لفيلم "فوق التل" للمخرج التونسي بلحسن حندوس.

ومنحت أيام قرطاج السينمائية تكريما لروح المخرج الراحل مامادو مصطفى غييه الذي غادر الحياة مؤخرا قبل مشاركة فيلمه "مقبرة الحياة" في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة.

الأفلام القصيرة

وفي مسابقة الأفلام القصيرة حصل على التانيت الذهبي فيلم "32 ب - مشاكل داخلية" للمخرج المصري محمد طاهر ونال التانيت الفضي فيلم "مهدد بالانقراض" للمخرج الفلسطيني سعيد زاغة وكان التانيت البرونزي من نصيب "عم تسبح" للمخرجة اللبنانية ليليان رحال.

لينا شاماميان

وشهد حفل اختتام أيام قرطاج السينمائية السبت 20 ديسمبر 2025 مشاركة المطربة السورية من أصول أرمينية لينا شاماميان التي غنت وأطربت الحضور بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة وذلك في إطار احتفال المهرجان بالسينما الأرمينية ضمن فعاليات قسم "سينما تحت المجهر" التي خصصت في الدورة 36 لسينما: أرمينيا، فيلبين وإسبانيا.

القائمة الكاملة لجوائز المسابقات الرسمية لأيام قرطاج السينمائية الدورة 36..

المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة

التانيت الذهبي: "القصص" للمخرج أبو بكر شوقي (مصر)

التانيت الفضي: "ظل أبي" للمخرج أكينولا ديفيز (نيجيريا)

التانيت البرونزي: "غرق" للمخرجة زين دريعي (الأردن)

التانيت الشرفي: "صوت هند رجب" للمخرجة كوثر بن هنية (تونس)

أفضل سيناريو: للمخرجة آمال القلاتي عن فيلم "وين ياخدنا الريح" (تونس)

أفضل أداء نسائي: سجى الكيلاني عن فيلم صوت هند رجب

تنويه خاص لأفضل ممثلة: ديبورا لوب ناني عن فيلم "سماء بلا الأرض"

أفضل أداء رجالي: نواف الظفيري عن فيلم "هجرة"

تنويه خاص لأفضل ممثل: حسين رعد زوير عن فيلم "إركالا حلم كلكامش"

أفضل موسيقى: "أفروترونيكس" عن فيلم "ديا" (تشاد)

أفصل صورة: ميغيل يوان ليتن مينز عن فيلم "هجرة"

أفضل مونتاج: غيوم تالفس فيلم "ديا"

أفضل ديكور: عاصم علي عن فيلم "كولونيا"

جائزة الجمهور: "وين ياخدنا الريح" للمخرجة آمال القلاتي (تونس)

جائزة العمل الأول

جائزة الطاهر شريعة: لأول عمل طويل: "ظل أبي" للمخرج اكينوالا ديفيز (نيجيريا)

‏ TV5 MONDEجائزة أفضل عمل أول: "ملكة القطن" للمخرجة سوزانا ميرغني (السودان)

المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية الطويلة

التانيت الذهبي: "تعلق" للمخرج مامادو غوما غييه (السيغال)

التانيت الفضي: "الأسود على نهر دجلة" للمخرج زردشت احمد (العراق)

التانيت البرونزي: "فوق التل" للمخرج بلحسن حندوس(تونس)

تنويه خاص: زريعتنا لأنيس لسود (تونس)

تكريم للمخرج مامادو مصطفى غييه: فيلم "مقبرة الحياة" (السنغال)

المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة

التانيت الذهبي: "32ب - مشاكل داخلية" للمخرج محمد طاهر (مصر)

التانيت الفضي: مهدد بالانقراض للمخرج سعيد زاغة (فلسطين)

التانيت البرونزي: "عم تسبح" للمخرجة ليليان رحال (لبنان)

تنويه خاص 1: "قهوة؟" للمخرج بامار كاين (السنغال)

تنويه خاص2: "العصافير لا تهاجر" للمخرج رامي جربوعي (تونس)

مسابقة قرطاج للسينما الواعدة

جائزة قرطاج للسينما الواعدة: "حجر ورقة مقص" للمخرجة شريفة بن عودة (المدرسة العليا للسمعي البصري والسينما بقمرت)

تنويه 1: البحث عن عباس صابر للمخرجة دينا حسن أبو علا (المعهد العالي للسينما - مصر)

تنويه 2: عصفورة للمخرجة مارغيريتا نخول (جامعة السيدة لويزا - لبنان)