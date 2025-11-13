يشهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، غدا الجمعة 14 نوفمبر، عرض الفيلم الفلسطيني "كان ياما كان في غزة" للمخرجين طرزان وعرب ناصر، والذي تم طر ح إعلانه الرسمي وذلك قبل عرضه العربي الأول بالمسابقة الدولية للدورة السادسة والأربعين التي تمتد من 12 إلى 21 نوفمبر.

يبدأ الإعلان بما يبدو أنه فيلم داخل فيلم، يتضمن مطاردات بالسيارات، وفلسطينيين مسلحين وأسلحة، ثم ينتقل إلى مشاهد مع الأبطال الرئيسيين: الطالب، وتاجر المخدرات، وضابط الشرطة الفاسد، قبل أن يعود إلى الفيلم داخل الفيلم. تدور الأحداث بالكامل في غزة، ويكشف الإعلان عن مشهد إقناع البطل (الطالب) بقيادة أول فيلم أكشن يُصنع في المدينة على الإطلاق.

كان ياما كان في غزة إنتاج دولي مشترك بين فرنسا وألمانيا والبرتغال وفلسطين، مع قطر والمملكة الأردنية الهاشمية. تجري أحداثه في غزة عام 2007 حول طالب شاب اسمه يحيى، يُكوّن صداقة مع أسامة، صاحب مطعم ذو كاريزما وقلب كبير. يبدآن معًا في بيع المخدرات أثناء توصيل ساندوتشات الفلافل، لكن سرعان ما يُجبران على مواجهة شرطي فاسد وغروره المُتضخم.

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بمهرجان كان السينمائي الدولي وفاز بجائزة أفضل مخرج في مسابقة نظرة ما، بعدها عُرض في أكثر من عشرين مهرجان من بينها مهرجان يريفان السينمائي الدولي جولدن أبريكوت، مهرجان وارسو السينمائي الدولي، مهرجان بروكسيل الدولي للأفلام، ومهرجان ساو باولو السينمائي الدولي، كما يشارك في مهرجان الدوحة السينمائي، والمهرجان الدولي للفيلم بمراكش.

يضم الفيلم عددا كبيرا من الممثلين، منهم: نادر عبدالحي، ورمزي مقدسي ومجد عيد، ومدير التصوير كريستوف جرايلوت، والمونتيرة صوفي راين، وموسيقى أمين بوحافة. الفيلم من إخراج طرزان وعرب ناصر وتأليفهما بالتعاون مع عامر ناصر وماري ليجراند، وإنتاج راني مصالحة وماري ليجراند لشركة أفلام تامبور ومورييل ميرلين لشركة LYLY للإنتاج.