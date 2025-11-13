مي سعد عن فيلمها "ضايل عنا عرض": فريق سيرك غزة الحر بحثوا عن الحياة وسط

التقطت عدسات المصورين على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لقطة رومانسية بين الفنانة رانيا يوسف وزوجها.

وطبع زوج الفنانة رانيا يوسف قبلة عفوية على خدها على الريد كاربت، وسط سعادة رانيا، والتقطا سويا العديد من الصور التذكارية.

وكان الظهور الأخير للفنانة رانيا يوسف وزوجها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، خطفت رانيا يوسف الأنظار فور وصولها على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" رفقة زوجها، وظهرت مرتدية فستان تايجر بفتحة ساق خطفت به الأنظار، وحاز على اعجاب الحضور، والتقط العديد من الصور التذكارية.

يعرض للفنانة رانيا يوسف حاليا مسلسل "لينك" وسط كوكبة من نجوم الدراما التلفزيونية.

يذكر أن رانيا يوسف تشارك ببطولة فيلم "خلي بالك من اللي جاي" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة

اقرأ أيضا:

"إيه الحقد دة".. منة فضالي تنتقد "ترندات" زيجات وطلاق الفنانين

محمد صبحي يوجه رسالة شكر لـ الرئيس السيسي