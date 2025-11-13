كتبت- منى الموجي:

يُعرض الليلة الخميس 13 نوفمبر ضمن عروض الجالا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46، الفيلم الروائي "بينما نتنفس" (تركيا) من إخراج سيموس ألتون، وذلك في تمام الساعة 9:00 مساءً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

تدور أحداث الفيلم في بلدة صغيرة تقع بمنطقة الأناضول خلال أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث تبدأ الطفلة إسما (10 سنوات)، في مواجهة انهيار عالمها الهادئ بعد أن يتسبب انفجار في مصنع قريب باندلاع حريق هائل لا يرحم. وبينما يغمر الدخان السام البلدة ويلوّث الأرض، تجد عائلتها نفسها في صراع من أجل البقاء، لتبدأ إسما في طرح أسئلة وجودية عن الحياة والموت والنجاة، في عمل يمزج بين الحس الإنساني والبعد الشعري والبيئي في آنٍ واحد.

يمثل فيلم "بينما نتنفس" التجربة الروائية الطويلة الأولى للمخرج سيموس ألتون، الذي تخرّج في قسم السينما والتليفزيون بجامعة إسطنبول بيلجي عام 2011. وقد طوّر ألتون مسيرة مهنية متنوّعة في مجالات الإعلانات التجارية والأفلام الوثائقية التليفزيونية والسرد السينمائي، مركزا في أعماله على القصص الإنسانية والموضوعات الاجتماعية والسياسية.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة.