إعلان

المؤلف تامر حبيب يُشيد بأبطال "السادة الأفاضل".. ماذا قال؟

كتب- هاني صابر:

06:50 م 22/10/2025

تامر حبيب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أشاد المؤلف تامر حبيب، بأبطال فيلم "السادة الأفاضل" الذي ينطلق عرضه ابتداءً من اليوم 22 أكتوبر الجاري.

ونشر تامر حبيب، بوستر العمل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "السادة دول مش أفاضل عادي دول أفاضل وأفاضل و أفاضل جدا".

فيلم"السادة الأفاضل" بطولة محمد ممدوح، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبدالباقي، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، ودنيا ماهر، وهو من تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبدالرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي.

تامر حبيب إنستجرام تامر حبيب فيلم السادة الأفاضل محمد ممدوح طه دسوقي أشرف عبدالباقي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

العدل الدولية: لا يحق لإسرائيل ممارسة السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة