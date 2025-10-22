المؤلف تامر حبيب يُشيد بأبطال "السادة الأفاضل".. ماذا قال؟

أشاد المؤلف تامر حبيب، بأبطال فيلم "السادة الأفاضل" الذي ينطلق عرضه ابتداءً من اليوم 22 أكتوبر الجاري.

ونشر تامر حبيب، بوستر العمل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "السادة دول مش أفاضل عادي دول أفاضل وأفاضل و أفاضل جدا".

فيلم"السادة الأفاضل" بطولة محمد ممدوح، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبدالباقي، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، ودنيا ماهر، وهو من تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبدالرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي.