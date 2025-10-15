"فلسطين 36" لـ ظافر العابدين يصل قائمة جوائز الفيلم الأوروبي القصيرة

إيرادات الاثنين.. "فيها إيه يعني" الأول و"الشاطر" في المركز الثالث

وصل الفيلم الفلسطيني (فلسطين 36) للمخرجة آن ماري جاسر، إلى القائمة القصيرة لجوائز الفيلم الأوروبي الثامنة والثلاثين التي تنظمها أكاديمية الفيلم الأوروبي سنويًا تقديرًا للانجازات والتميّز السينمائي.

كان الفيلم شهد عرضه العالمي الأول بعروض "الجالا" الاحتفالية بمهرجان تورونتو السينمائي الدولي، واستقبله الجمهور بالتصفيق والإعجاب وهتافات لدعم فلسطين.

فلسطين 36 دراما تاريخية تدور حول الثورة الفلسطينية ضد الحكم البريطاني والدعوة إلى الاستقلال عام 1936، بإنتاج دولي مشترك بين فلسطين وبريطانيا وفرنسا والدنمارك وقطر والسعودية والأردن.

يتتبع الفيلم شخصية يوسف وهو يتنقل بين منزله الريفي ومدينة القدس المتأججة، توقًا إلى مستقبل يتجاوز الاضطرابات المتزايدة في فلسطين الانتدابية عام 1936، حيث كانت عدة قرى تثور ضد الحكم البريطاني. لكن التاريخ لا يتوقف؛ فمع تزايد أعداد المهاجرين اليهود الهاربين من أوروبا، والمطالبات الفلسطينية بالاستقلال، تتجه جميع الأطراف نحو صدام حتمي في لحظة حاسمة للإمبراطورية البريطانية ومستقبل المنطقة بأسرها.

الفيلم من تأليف وإخراج آن ماري جاسر، وتصوير هيلين لوفارت، مونتاج تانيا ريدين وتصميم الديكور نائل كنج، وتصميم أزياء حمادة عطاالله، وموسيقى بن فروست.

يضم الفيلم العديد من الأسماء الكبيرة، ومنهم الممثل البريطاني الحائز على جائزة الأوسكار جيرمي آيرونز والممثلة الفلسطينية الكبيرة هيام عباس، والممثل الفلسطيني الكبير كامل الباشا، وصالح بكري، وياسمين المصري، وجلال الطويل، وبيلي هاول وظافر العابدين، وروبرت أرامايو، مع الوجوه الجديدة ورد حلو، وورد عيلبوني، ويافا بكري، وكريم داوود عناية.